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馬克宏抵達印尼時緊扣妻子手腕 自嘲日前遭妻子「推臉」事件

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
馬克宏夫婦25日抵達越南時，下機前馬克宏慘遭妻子布莉姬推臉的連續畫面，引發喧然大波。路透
馬克宏夫婦25日抵達越南時，下機前馬克宏慘遭妻子布莉姬推臉的連續畫面，引發喧然大波。路透

法國總統馬克宏伉儷造訪東南亞，25日在河內機場下機時發生被妻子布莉姬推臉事件，全球為之側目。馬克宏夫妻28日到雅加達下機時刻意曬恩愛，希望搶救公關形象。

馬克宏先是對著鏡頭伸出一隻手，揮了揮，隨後在飛機梯頂露出笑容。幾秒鐘後，布莉姬笑容滿面出現，與之前的「推臉」截然不同。夫婦倆隨後手挽手，馬克宏豎起大拇指，兩人並肩走下階梯，向迎接的官員致意。

對於馬克宏被推臉，法國總統府最初宣稱影片是偽造的AI生成畫面，但隨後承認影像為真，辯稱這其實是長達16小時飛行後的「親密」玩笑舉動。馬克宏隨後指責「瘋狂的」陰謀論者試圖渲染對他婚姻狀況的猜測。

為了平息有關夫婦不和的持續揣測，馬克宏夫婦28日於雅加達下飛機時選擇以幽默的方式應對。一位隨行人員向法國資訊電台（France Info）表示，這一場景是刻意設計的「自我解嘲」。

一位馬克宏的盟友對該電台表示，總統府談假影像「搞砸」整件事。另一位人士堅稱必須迅速採取行動：「如果不迅速回應，就會演變成陰謀論。我們身處一個需要清晰解釋的世界，以免瘋狂的猜測滋生。」

馬克宏對這一事件不以為意，說道：「我和妻子在爭吵，或者說是在開玩笑，我被嚇了一跳。現在這件事卻變成了某種全球性災難，有些人甚至開始編造理論。」

然而，歐洲一台（Europe1）的評論員達西耶（Jean-Claude Dassier）則哀嘆這是一場「災難性」的公關反應，對他來說這「顯然是一場家務爭執」，不應上升到國家事務的層次。「為什麼我們沒聽到布莉姬的說法？」他問道，「這一次，她簡單明瞭的解釋會很有用。」

馬克宏夫婦28日抵達印尼，下機動作被認為是自我解嘲。路透
馬克宏夫婦28日抵達印尼，下機動作被認為是自我解嘲。路透

馬克宏 雅加達 法國

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