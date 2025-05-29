川普頻出招逼迫 哈佛學生示威痛罵「叛徒」
數百名美國哈佛大學學生廿七日在校園示威，抗議美國總統川普一再出招逼迫哈佛配合政府監管。川普政府最新動作是取消聯邦機構與哈佛所有合約，金額達一億美元（近台幣卅億元）。
法新社報導，有學生拿著標語寫著「川普＝叛徒」，另有群眾高呼口號支持哈佛外籍生，「誰屬於課堂一員就讓誰留下」。川普政府日前撤銷哈佛大學招收外國學生權利，法官已裁定暫停執行這道禁令，並排定廿九日舉行聽證，當天正好是哈佛大學畢業典禮。
來自英國、僅透露名字為傑克的醫學史應屆畢業生說，川普政策將削減美國大學對國際學生的吸引力。他的父母從英國前來麻州劍橋的哈佛校園，參加他的畢業典禮，他表示，「積雲或許飄散，傷害仍將鑄成」，暗指法院雖有可能推翻川普幾項政策，學校受到的傷害恐難復原。
他說，留學生「在這裡無法確定自己的處境，在海外的則是不知能否返美。我不確定是否會繼續在這裡攻讀博士學位，因為六年是一段很長的時間」。
政治學教授恩諾斯表示，川普對哈佛頻頻出招，已削弱一流學者赴美意願。他在示威行動中說，聽說國外教授鼓勵最優秀學生赴美，但川普的行動讓他懷疑，「我們還能這麼告訴他們嗎？」
川普政府廿七日再對哈佛動手，負責監管聯邦政府合約的總務署（ＧＳＡ）廿七日宣稱，哈佛存在歧視性招生與聘雇行為，未能保護猶太學生不受騷擾，要求政府各機構審查與哈佛的研究與培訓等合約。官員透露，政府已確定取消九個機構的卅份合約，總額約一億美元，內容包括科學研究、培訓國土安全部高層人員、與健康相關的研究等。
美聯社報導，哈佛拒絕配合川普政府多項政策，政府已取消哈佛逾廿六億美元聯邦補助。川普先前還剝奪哈佛的免稅地位，禁止哈佛收國際學生並要外籍學生轉學，還威脅削減哈佛的另外卅億美元聯邦預算，將款項分配給全美技職學校。
哈佛已提起訴訟，指政府違反多項正當程序，試圖干預哈佛課程和招生，侵犯憲法賦予學校的言論自由權。
日本文部科學省已表示，計畫讓東京大學收容受川普政策影響的哈佛外籍生；中國大陸、香港和澳門的大學也向這群學生招手。
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