台灣學生：拿到美簽也難安心 川普政策會不會再變？

今年準備赴美留學的台灣學生安里（化名），昨天一早起來看到美方下令全球大使館停止安排外國學生簽證面試，他的簽證面試恰好就在昨天，緊張萬分，所幸最後順利通過面試。他指出，更多準留學生擔心即便拿到美簽，美方政策若急轉彎，留學計畫仍可能受阻。

文化大學法律系教授方元沂說，耳聞許多留美學生收到學校的通知，指目前有國際生可能因簽證問題無法繼續留在美國。

美國政府近期一連串在高教上的新政，讓國際生惶惶不安。一名今年八月預計前往哈佛大學就讀碩士班的台灣學生向本報表示，今年二月拿到錄取通知時，沒想過哈佛可能成為一所沒辦法收國際生的大學。這幾個月內他簽證過了、當地住宿也簽約了，如今哈佛校方沒有進一步通知，他苦笑說，只能走一步算一步，等待禁令鬆綁的一天。

昨再傳美方下令全球大使館停止安排外國學生簽證面試，影響到的是所有要赴美求學的學生。今年準備留美的安里（化名）簽證面試恰好就在昨天，他一早起來看到消息，緊張不已。

安里說，他心想沒收到取消面試通知，就依約前往，現場有幾十人排隊等簽證面試，最後順利通過面試。他表示，簽證面試只是留學的一環，他觀察身邊準備留美的學生，其實多數人擔心的不只是能否預約到簽證面試，而是拿到美簽之後，會不會又因為政策急轉彎，導致留學計畫前功盡棄。

小揚（化名）今日將前往簽證面試，他為了替學歷加值，花了一年半的時間在職準備申請美國研究所，約三月接到錄取通知，並早早安排面試時間。他觀察，簽證面試系統不是今天預約、明天就能面試，還會限制時段和人數，因此現在更緊張的恐怕是還未到美國在台協會官網預約簽證面試的準留學生。

方元沂指出，過往學生留學只要確認申請學校是否為教育部承認的大學，準備財力證明、完成申請程序，就可拿到學生簽證赴美。美國總統川普上任後，國際生需要考量的因素更多，過去更從未發生過這種政治介入大學自主的事情。他呼籲教育部要多支持國際學生，若有發生類似情況應主動提供協助。