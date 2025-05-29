被川普針對？大陸籲美方保障留學生權益

繼限制哈佛大學招收國際學生後，近日又傳出美國川普政府已暫停留學生新簽證面談，考慮祭出社交媒體審查等。對此，大陸外交部發言人毛寧昨日表示，敦促美方切實保障包括中國留學生在內的各國留學生的合法正當權益。

就美方對留學生的相關限制，以及美國國務卿魯比歐已通知使領館停發學生簽證，中國大陸是否透過外交管道與美方溝通，毛寧昨在記者會上作出上述回應。毛寧並稱，大陸注意到有關動向。強調「中方一貫認為，正常的教育合作和學術交流不應當受到干擾」。

大陸官媒央視報導，對美國總統川普考慮對所有申請赴美留學的外國學生進行社群媒體審查，和美國使領館暫停安排學生新簽證面談，有美國駐陸大使館人員接受央視致電時表示，目前未收到相關訊息。

該工作人員稱，包括申請和面談在內的簽證辦理一切正常進行，大陸民眾辦理相關簽證，仍可在美國簽證官網進行預約。

川普兩次任期均拉高對外國留學生的限制，尤其大陸做為美國最大的國際學生來源，相關政策均被認為是劍指大陸。陸媒第一財經指出，大陸一直是美國最大的國際學生來源國，每年向美國輸送數十萬名人才。在近年美中關係緊張下，根據美國國際教育協會（ＩＩＥ）去年十一月報告顯示，大陸在美國的國際學生自二○二○年的卅七萬人，減少至到二○二四年的十七點七萬人，降幅百分之廿六。