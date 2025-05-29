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馬斯克跟川普鬧翻了？痛批「又大又美」減稅法案浪費錢

聯合報／ 編譯陳律安劉忠勇／綜合報導
科技大亨馬斯克（左）三月廿二日和美國總統川普（右）一起在費城觀看美國大學摔角冠軍賽。路透
科技大亨馬斯克（左）三月廿二日和美國總統川普（右）一起在費城觀看美國大學摔角冠軍賽。路透

科技大亨馬斯克發出對美國川普政府迄今最強烈抨擊，在廿七日播出的ＣＢＳ訪談預告中，馬斯克說，川普提出的「又大又美」減稅與開支法案，將「破壞」政府撙節努力，他直言對此感到失望。

馬斯克去年出錢出力協助美國總統川普勝選，還主持川普政府削減開支的「政府效率部（ＤＯＧＥ）」，兩人一度形影不離。如今馬斯克批評川普的招牌法案，顯示兩人似已決裂。馬斯克本月稍早表示，他將大幅縮減在政治上的支出，並淡出ＤＯＧＥ。

馬斯克在這個訪談片段中說，他「很失望看到這項增加預算赤字的大規模支出法案，也破壞ＤＯＧＥ團隊所做的努力」。完整節目將於六月一日播出。

馬斯克一直主張，如果不降低赤字，美國政府終將破產。他接受ＣＢＳ訪問時也重申這個觀點。他說：「我認為一項法案可以大，也可以美，但我不確定能否兩者兼具。這是我個人看法。」

美國眾議院上周以一票之差，通過了「又大又美」減稅與開支法案，為川普第二任期首個重大立法勝利鋪路。該法案已交由參議院審議。川普將這項法案視為重大政績，法案涉及數兆美元減稅，並增加國防開支裁減社福支出。

然而，根據非黨派機構的預估，儘管該法案削減幾項支出來抵銷減稅開支，但將在未來十年使美國政府債務增加超過三點三兆美元，這引發了財政鷹派人士強烈批評。

另外，馬斯克接受「Ars Technica」訪問時坦承：「我想我可能花了太多時間在政治上。」

他說：「時間其實比眾人以為的要少，因為媒體會過度報導任何政治相關的事情。這並不在於我不在公司，只是相對的時間分配，可能在政府方面花得太多，而我最近幾周已經大幅減少這部分的時間。」

馬斯克也對ＤＯＧＥ削減政府支出的努力受阻感到挫折，暗示該計畫受到國會議員阻撓。ＤＯＧＥ宣稱迄今已為政府節省一七五○億美元，遠低於馬斯克最初預測的二兆美元。

ＦＴ的調查發現，ＤＯＧＥ所宣稱的節省金額中，只有極少部分能被驗證，該單位帳目充斥重複計算與誇大估算。

馬斯克 財政 美國 破產 川普 債務

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