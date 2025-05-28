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以色列大規模空襲！哈瑪斯加薩領袖遭擊殺 內唐亞胡證實了

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
27日從以色列南部可見加薩建築物在以色列轟炸期間受損，竄出黑煙。法新社
27日從以色列南部可見加薩建築物在以色列轟炸期間受損，竄出黑煙。法新社

路透28日報導，以色列總理內唐亞胡當天說，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯在加薩的領袖穆罕默德．辛瓦（Mohammad Sinwar）已遭以軍消滅。

穆罕默德．辛瓦是去年10月繼其兄長亞雅．辛瓦（Yahya Sinwar）之後出任哈瑪斯加薩領袖；當月亞雅．辛瓦於加薩逃亡，最終在一場交火中遭以軍擊殺。

以色列媒體14日就曾引述安全官員報導，他們認為穆罕默德．辛瓦已死於13日的空襲。內唐亞胡21日也曾說，穆罕默德．辛瓦可能已遭以軍殺死。

空襲 巴勒斯坦 哈瑪斯 內唐亞胡 以色列

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