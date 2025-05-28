大阪世博開幕6周…參觀人次突破500萬！展期持續到10月13日
儘管2025年世界博覽會（大阪關西世博）4月開幕前民眾反應冷淡，但營運單位表示，開幕6週已經吸引500萬人次入場參觀。
大阪關西世博4月13日開幕，集結逾160個國家與地區以及國際組織參展，會場位於大阪市的人工島「夢洲」，展期持續到10月13日。
本屆世界博覽會的看點包含全球最大木造建築「大屋頂環」、各個展館、幹細胞培育的跳動迷你心臟等，解決社會課題的次世代技術也受到矚目。
法新社報導，大阪關西世博營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）表示，本月26日第500萬名參觀遊客，已經進入這個龐大的濱海會場。
萬博協會也指出，「這7天參觀人次從400萬上升到500萬」。
目前已售出1240萬張門票，而主辦方在這屆世博會的門票銷售目標為2300萬張。
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