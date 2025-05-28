泰柬爭議邊界爆衝突！柬埔寨1士兵喪生 雙方交火約10分鐘

中央社／ 曼谷28日綜合外電報導
柬埔寨軍方發言人表示，柬軍今天與泰國軍隊在邊界爆發衝突，一名士兵在交火中喪生。 示意圖／新華社資料照
柬埔寨軍方發言人表示，柬軍今天與泰國軍隊在邊界爆發衝突，一名士兵在交火中喪生。 示意圖／新華社資料照

柬埔寨軍方發言人表示，柬軍今天與泰國軍隊在邊界爆發衝突，一名士兵在交火中喪生。這是在長期敏感的柬泰邊境地區罕見的致命事件。

法新社報導，柬埔寨王家陸軍（Royal Cambodian Army）發言人毛波拉（Mao Phalla）說：「我們一名士兵在戰鬥中陣亡，有些人受傷，但目前還沒有詳細數字。」

泰國皇家陸軍（Royal Thai Army）則在聲明中表示，柬埔寨士兵在泰國東部烏汶省（UbonRatchathani）附近先開始射擊，引發這起衝突。

根據泰國軍方聲明，泰國士兵對柬埔寨邊界部隊開火予以還擊，雙方交火約10分鐘後，柬方要求停火。

毛波拉證實雙方「發生衝突」，但表示，泰國士兵攻擊在北部邊境普里維希省（Preah Vihear）執勤巡邏的柬埔寨部隊。柬埔寨的普里維希省和泰國的烏汶省接壤。

毛波拉說，「我們士兵命喪戰壕中，是泰方來攻擊我們。」

柬埔寨和泰國的邊界超過800公里，大多是在法國殖民中南半島時期劃定，長期以來雙方在邊界議題上一直爭執不休。

衝突 泰國 柬埔寨

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