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聯合國：加薩援助中心現場混亂 以軍開槍約47人受傷

中央社／ 日內瓦28日綜合外電報導

聯合國一名高階官員今天說，在加薩的一個新設援助物資分發中心出現混亂，約有47人受傷，主要是因以色列士兵開槍所致。

根據法新社記者，數千名巴勒斯坦人昨天湧入由美國支持的加薩人道基金會（Gaza HumanitarianFoundation , GHF）營運的一座援助中心，這是以色列繞過聯合國所實施的新援助分發系統。

這次事件發生在加薩走廊南部的拉法（Rafah），以色列3月2日對加薩採取全面援助物資封鎖措施，導致當地出現嚴重糧食和醫藥短缺，直到幾天前才部分解除禁令。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）巴勒斯坦被占領土辦事處主任桑海（Ajith Sunghay）告訴日內瓦聯合國記者協會：「據我們掌握的訊息，昨天的事件中約有47人受傷。」

他還說，「大多數傷者是因為槍傷造成」，根據他掌握的資訊，「是以色列國防軍（IDF）開的槍」。

桑海強調，他的辦公室仍在評估和蒐集關於整個事件的全面訊息。

桑海還說：「實際人數可能還會上升。我們正在嘗試

確認這些人具體發生了什麼事情。」他指的是傷者的嚴重程度。

以色列軍方說，昨天「部隊在物資分發中心建物外區域鳴槍示警」，並已重新「控制情勢」。

聯合國和國際援助機構已說，他們不會與加薩人道基金會合作，因為基金會被指控在沒有巴勒斯坦人參與的情況下與以色列合作。

聯合國 巴勒斯坦 以色列

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