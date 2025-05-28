南韓大選騷動不斷 690人毀損競選海報遭檢舉

南韓6月3日將舉行第21屆總統大選，各黨候選人如火如荼進行競選活動的同時，以違法行為干擾競選活動的案件層出不窮，光是破壞競選海報及布條就有690人遭檢舉。

根據南韓警察廳統計，截至上週為止，共有690人因破壞選舉海報或布條遭檢舉，其中12人已被移送檢方，1人仍遭拘留。據南韓選舉法規定，破壞選舉海報或布條的行為，可處2年以下有期徒刑或400萬韓元（約新台幣8萬7000元）以下罰金。

犯行被捕者包括酒後毀損12張海報的60多歲民眾，也有故意拿壁紙糨糊破壞海報的高中生。

破壞選舉海報還算小事，據韓聯社報導，南韓全國各地近期發生各式各樣干擾競選活動的犯罪案件，包括向輔選人員施暴、衝上宣傳車等。

大邱一名20多歲民眾26日涉嫌開車鳴笛，干擾共同民主黨的競選活動，過程中造成3、4名輔選人員跌倒受傷。忠清北道則有50多歲民眾在20日傍晚持凶器干擾共同民主黨的競選活動，聲稱自己在附近喝酒，覺得活動太吵才持凶器靠近輔選人員。

20日在京畿道盆唐也發生喝醉的40多歲民眾向國民力量的輔選人員施暴，爬上宣傳車干擾演說，被警方以現行犯逮捕。蔚山則有民眾擅自回收分發給民眾的選舉公報被檢舉。

根據南韓公職選舉法，這些行為都屬於以不當行為妨礙選舉自由，可處10年以下有期徒刑，或500萬至3000萬韓元罰金。

在6月3日正式投票日前，南韓5月29至30日將在全國各地舉行事前投票，開放正式投票日當天無法前往的選民投票。為避免出現差池，警方今天表示將在426個事前投票所跟2260個正式投票所附近部署6200多名警力，並出動6400多名武裝警察，協助將選票送至開票所。