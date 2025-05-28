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捷克召見陸大使！抗議外交部遭惡意網攻 駭客團體與大陸有關

中央社／ 布拉格28日綜合外電報導
捷克外交部遭到網路攻擊。 情境示意圖／Ingimage
捷克外交部遭到網路攻擊。 情境示意圖／Ingimage

捷克外交部遭到網路攻擊。官員表示，外交部今天為此召見中國駐捷克大使。外交部調查指出，犯案者是與中國有關連的駭客團體APT31。

法新社報導，捷克外交部表示，針對這起網路攻擊進行廣泛調查後，他們相當確信與中國有關連的駭客團體APT31需要負責。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）在社群平台X寫道：「我召見了中國大使，以表明這類敵意行動對我們的雙邊關係造成嚴重後果。」

捷克外交部透過聲明表示，這起網攻自2022年展開，並把外交部「其中1個非機密網絡」當作攻擊目標。

外交部引述其調查指出：「這項惡意活動…是由網路間諜團體APT31犯下，眾所周知，其與（中國）國家安全部有關連。」

外交部還提到：「我們呼籲中華人民共和國…避免進行這類攻擊，並採取一切適當措施應對這個狀況。」

利帕夫斯基並表示，「我們是在被侵入期間發現攻擊者」。

網路攻擊 捷克 外交部 北京

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