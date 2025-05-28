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加薩援助發放新模式 聯合國救濟機構批浪費資源

中央社／ 東京28日綜合外電報導

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼今天說，美國支持的加薩援助發放模式浪費資源，並且轉移以色列「暴行」焦點。

法新社報導，拉扎里尼（Philippe Lazzarini）在日本表示：「我認為這是浪費資源，也是在轉移暴行的焦點。我們已經有一套切合目的的援助發放制度。」

他說：「加薩的人道主義社群已經準備好了，包括UNRWA在內。我們擁有觸及需要幫助民眾的經驗和專長。」

他還說：「與此同時，饑荒正在逼近，因此現在必須允許人道主義投入拯救生命的工作。」

新設立、獲美國支持的加薩人道基金會（GazaHumanitarian Foundation）昨天在加薩南部一個援助發放中心開始運作。

據法新社記者報導，數千名巴勒斯坦人湧入這座設在拉法（Rafah）的中心，場面為之混亂。

以色列3月2日全面封鎖援助物資進入加薩，導致糧食和藥品嚴重短缺，直到幾天前才予以部分放寬。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後來坦承援助發放中心現場「暫時失控」，但一名高階軍事官員說，發放行動依舊「成功」。

美國於5月初宣布排除聯合國的此一新模式。

以色列為加薩人道基金會在加薩發放援助物資提供便利，強調這是為了不讓物資落入巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯（Hamas）手中。

美國 巴勒斯坦 以色列

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