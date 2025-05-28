歐盟民調：8成支持關稅反制 國防安全預算最優先

中央社／ 布魯塞爾28日專電
歐盟最新民調顯示，高達8成民眾支持在他國施加關稅的情況下，歐盟也祭出反制關稅。 路透社
歐盟最新民調顯示，高達8成民眾支持在他國施加關稅的情況下，歐盟也祭出反制關稅。 路透社

歐盟最新民調顯示，高達8成民眾支持在他國施加關稅的情況下，歐盟也祭出反制關稅。此外，歐盟人民認為預算花費首要是國防與安全，次為社福與健康，再次為教育與文化。

據歐洲聯盟旗下民調機構「歐洲氣壓計」（Eurobarometer）發布例行民調，52%歐盟民眾信賴歐盟，是2007年以來最高數值，其中又以15到24歲年輕人的支持度59%為各年齡層最高。對歐盟執委會（European Commission）的整體信賴度也達52%高峰。

自我認同為歐盟公民的比率也創下20年來最高的75%，並有62%對歐盟的未來表示樂觀。不過，對歐洲經濟狀況的認知，44%說好、48%說壞。

在地緣政經變動的背景下，這分民調有69%認為歐盟是動盪世界裡一個穩定的地方。高達86%同意關稅有害全球經濟，但在他國對歐盟施加關稅時，80%支持反擊以捍衛自身利益。

此外，81%支持歐盟共同的國防與安全政策，為2004年以來最高比率；78%也對歐盟未來5年的安全情勢感到憂心。在歐盟預算支出的優先順序上，43%以國防安全為首要，次為就業、社福和公衛占42%，教育文化占34%。

至於最能代表歐盟的價值，民調排序最高是和平，次為民主，再來是法治和基本人權。同時，80%歡迎逃離戰火的烏克蘭人進入歐盟，76%支持繼續對烏克蘭提供財政及人道援助、59%同意軍援，72%支持對俄羅斯的經濟制裁。

這項調查是在今年3月26日至4月22日間，對歐盟27國共2萬6368人透過面訪進行。

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