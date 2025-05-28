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泰國擬修法 外國人利用人頭設公司列為金融犯罪

中央社／ 曼谷28日專電

泰國近1年來關注外國人利用泰國人頭成立公司的狀況，目前有4萬6000多家公司涉嫌利用泰國人頭遭到調查中。商業部正著手修法，要把利用泰國人頭從事的活動列為金融犯罪。

泰國近1年來開始關注外國人利用泰國人頭成立公司的議題，這個議題在3月28日緬甸地震造成曼谷興建中的審計大樓倒塌意外後更受到高度關注。

審計大樓工程由義大利-泰國合作發展公司（Italian-Thai Development Plc）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

中鐵十局泰國分公司的股份49%由中鐵十局單獨持有，另外51%分別由3名泰國股東持有，倒塌事件發生後，泰國各界才發現大樓疑似使用由中資工廠提供的不合格建材，泰國特別調查局調查後認為這3名泰國股東只是人頭股東。

商業部已開始掃蕩利用泰國人頭成立的公司，目前仍有4萬6000多家公司遭到調查中，曼谷郵報（Bangkok Post）報導，商業部副部長納平通（Napintorn Srisanpang）指出，這些公司遍布泰國各府，各府的府尹已經指示工作小組訪查這些公司是否違法。

納平通指出，比較小的府可以在3個月內完成調查，這類型公司數量比較多的府需要約6個月完成調查。

納平通並指出，商業部正在和反洗錢辦公室（Anti-Money Laundering Office）合作修法，把利用泰國人頭從事的活動列為金融犯罪，這樣可以讓相關單位扣留違法公司的資產，相關修法預計在2個月可以提到內閣討論。

根據商業部的資料，去年9月到今年1月期間，共有820間利用泰國人頭成立的公司被起訴，造成的損失為124億泰銖（約新台幣112億元）。

根據泰國監察員辦公室資料，2025年泰國共有92萬6950 間公司註冊，其中12萬7522間有外國投資者，1萬8288間由外國投資者單獨持有49%的股份。監察員辦公室指出外國人利用泰國人頭成立的公司逐漸拓展到健康、飲食、教育、農業和房地產等領域，這將會嚴重影響泰國國家安全和經濟發展。

辦公室 泰國 外國人

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