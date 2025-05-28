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南韓總統辯論「厭女言論」涉女性私處 候選人挨轟道歉

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓改革新黨總統候選人李準錫27日參加總統大選第三場電視辯論。美聯社
南韓改革新黨總統候選人李準錫27日參加總統大選第三場電視辯論。美聯社

南韓27日舉行第3場總統候選人電視辯論，改革新黨候選人李俊錫卻發表了涉及女性私處的不當言論，藉此攻擊共同民主黨候選人李在明之子據說曾發布的厭女評論，引發軒然大波。

李俊錫猛烈抨擊李在明，重提李在明妻子金慧京曾動用他的公用信用卡，並揭露其過去曾以粗話辱罵大嫂，還質問其發言是否構成對女性的歧視。南韓中央日報報導，李俊錫向同台的民主勞動黨候選人權英國提問：「如果有人談論女性時說『想把筷子插進女性的性器官』，這是否屬於厭女言論？」

對此，權英國回應，「不會回答這種問題」。李在明則表示，「李俊錫候選人似乎更關心私事，而非國民生活，希望您也能自省」。

李在明據報與兄嫂曾因家庭糾紛發生爭執，在與大嫂通話時多次使用涉及女性生殖器的髒話辱罵，通話錄音超過30段，2022年由國民力量黨律師公布。

共同民主黨立即展開強烈反擊，該黨選舉對策委員會首席發言人趙承來表示：「李俊錫候選人使用了根本不應出現在公共廣播中的暴力性表述，使期待大選辯論的國民受到巨大衝擊，這一行為無論如何都無法正當化，他必須對借辯論之名行語言暴力之實承擔責任。」國民力量黨發言人申東旭也批評李俊錫「發言不當」。

李俊錫起初無意退讓，但他28日下午結束競選演講後接受媒體採訪時表示：「我知道可能會有國民感到不適，對此我致以誠摯的歉意。」

李俊錫解釋了言論的背景，並補充：「其實看過原始言論的人應該都知道，我在表達時已經進行了修飾。我不知道還能如何更委婉地表達。如果有人建議用其他表達方式委婉表達，我會考慮，但那畢竟是我直接引用的話語，因此我認為沒有其他辦法。」

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