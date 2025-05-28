海上爭議再起！日防衛省：陸遼寧艦編隊 穿越宮古海峽入西太平洋

中國大陸與日本海上爭議再現。日本防衛省統合幕僚監部27日晚間發布消息稱，25至26日期間，包含中國海軍航母遼寧艦（舷號16）在內的多艘中國海軍艦艇，在東海靠近以沖繩方向活動，隨後遼寧艦戰鬥群在27日穿越宮古海峽，前往台灣以東的西太平洋海域。

據日本防衛省統合幕僚監部網站，25日遼寧戰鬥群位久場島以北約240公里處；26日遼寧戰鬥群位久米島西北方約190公里處；27日遼寧艦與055型飛彈驅逐艦南昌艦（舷號101）經沖繩本島與宮古島間海域向東南航行進入太平洋。

統合幕僚監部稱，在宮古島（沖繩縣）東南方約190公里海域，發現遼寧艦艦載戰鬥機及直升機進行起降作業。據統計，遼寧艦編隊在上述2天共進行90次艦載戰鬥機起降，及30次艦載直升機起降，總計約120次艦載機起降作業。

隨後，28日，遼寧艦與055型飛彈驅逐艦南昌艦，航經沖繩本島與宮古島之間的海域，向東南方向駛入太平洋。日本自衛隊還在沖繩縣宮古島東南約190公里的海域，確認遼寧艦繼續進行艦載戰鬥機與直升機的起降訓練。

據了解，為應對相關動向，日本海上自衛隊出動橫須賀第6護衛隊「高波號」、吳港第12護衛隊「海霧號」及那霸第5航空群P-3C反潛巡邏機，實施警戒監視與情報蒐集；航空自衛隊戰鬥機針對中方艦載機進行緊急升空攔截。

另，大陸觀察者網指出，此前，在共軍遼寧艦在東海演訓之際，日本也記錄到美軍在亞太地區前進部署「華盛頓號」航空母艦出港執勤；5月25日，美國海軍前沿部署日本橫須賀的「華盛頓號」航空母艦，結束為期半年的冬季維修。後續，華盛頓號將前往硫磺島海域接收艦載機，隨後開始其前沿部署後的首次執勤巡航。