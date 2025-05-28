英智庫2025亞太安全報告曝！中共1原因「近期犯台非不可能」

南華早報報導，英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）28日發表《2025年亞太地區安全評估報告》（Asia-Pacific Regional Security Assessment），當中示警解放軍雖然「不太可能」在近期攻打台灣，但是「並非完全不可能」，尤其川普就任美國總統升高誤判或誤傳訊息的風險，美中關係已達「21世紀以來最緊張的狀態」。

IISS將在5月30日至6月1日於新加坡舉行香格里拉對話，這是亞太地區最具代表性的防務會議。

報告指出，美中兩國在貿易、科技與台灣等議題上的緊張，造就美中關係「極度互不信任且缺乏對話機制」。雖然拜登政府期間曾有過戰略改善，如恢復軍方對話、同意核武管控排除人工智慧介入，但報告認為這些努力在川普第二任期內，恐難以「顯著改變兩大強權的戰略走向」。

IISS評估，北京將美方對台灣及其區域盟友的軍事支援視為「圍堵戰略」，目的是「壓制中國的復興與正當崛起」。

報告警告：「美中軍事與外交溝通機制有限，且使用不足，進一步加劇誤判與誤傳的風險。考量美中傳統上傾向迴避風險，近期內爆發大規模台海戰爭的機率不大，但是並非完全不可能。」

報告補充，「川普政府與五角大廈的核心人物將持續把亞太視為優先於其他地區的戰略重心」，「即使雙方關係偶有降溫或策略調整，美國仍將長期把中國視為接近勢均力敵的敵手」。

IISS寫道：「未來幾年的關鍵問題在於：當美中雙方都加倍篤定各自的戰略目標時，是否還有戰略迴旋的空間？而台灣是否會被推向風口浪尖？」

報告提到，川普長期不滿美國在與亞洲盟友關係中的經濟負擔與不平衡，未來可能加強審視南韓、日本與台灣。不過，美國與台日韓的政治關係，也為其提供更強的戰略支撐與一定程度的嚇阻效果。

除此之外，IISS報告也分析中國、俄羅斯與北韓的三方關係對東北亞安全的影響，尤其是對日本戰略政策的衝擊。報告提到，中朝俄三方若形成合作機制，對美日構成的安全挑戰將遠超三國各自行動構成的威脅。

IISS寫道：「未來東北亞安全情勢可能日益極化，一方是中國、北韓與俄羅斯，另一方則是美國、日本與南韓，並導致戰略風險升高。」