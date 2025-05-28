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中國一帶一路掀還債海嘯 澳智庫：恐成政治籌碼

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導

澳洲智庫報告指出，全球最窮75國今年面臨債務「海嘯」，多與中國「一帶一路」倡議下貸款有關；報告也質疑中國是否會利用債務作為「政治籌碼」，尤其美國正在大砍對外援助金。

「衛報」（The Guardian）和法新社報導，澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）發布的報告指出，2025年，開發中國家預計得向中國償還350億美元（約新台幣1兆490億元）的債務，其中220億美元（約新台幣6600億元）將由全球75個最貧窮、最脆弱的國家償還，大部分涉及「一帶一路」倡議下發放的貸款。

羅伊國際政策研究院警告，中國「一帶一路」借貸熱潮在2010年代中期達到高峰，寬限期開始於2020年代初期截止，這可能是發展中國家向中國償債的關鍵時期。

報告指出：「中國放貸萎縮的時間點，正是（這些國家）最需要貸款的節骨眼。在這些國家承受莫大經濟壓力的當口，反而造成大規模的淨資本流出。」

報告同時質疑，中國是否會尋求利用這些破紀錄的高額債務來當作「政治籌碼」，特別是美國總統川普政府正大刀闊斧削減對外援助金。

報告點出，中國放款金額幾乎全面下滑，但有兩個領域似乎逆勢增加。

第一是中國向宏都拉斯、尼加拉瓜、索羅門群島、布吉納法索和多明尼加共和國提供的最新鉅額貸款，都是在這些國家與台灣斷交、改與中國建交的18個月內發放。

第二是中國持續提供資金給巴基斯坦、哈薩克、寮國和蒙古國這類戰略夥伴，以及阿根廷、巴西和印尼等生產關鍵礦產和金屬的國家。

然而，報告指出，這也使中國陷入兩難局面，對外要承受外交壓力，在脆弱國家重整難以為繼的債務；對內則要抵擋民怨，在自身經濟低迷之際回應有關收回貸款的呼聲。

中國「一帶一路」計畫對外公布的數據有限，而羅伊國際政策研究院表示，他們根據世界銀行（WorldBank）數據所做的估計可能低估了中國放貸的整體規模。

美國研究機構AidData曾於2021年估計，各國積欠中國的「隱形債務」約達3850億美元（約新台幣11.6兆元）。

美國 債務 一帶一路

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