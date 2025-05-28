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東南亞第2站！馬克宏訪印尼 尋求加強貿易與國防關係

中央社／ 雅加達28日綜合外電報導
印尼總統普拉伯沃（左）和法國總統馬克宏（左二）在雅加達獨立宮舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。 法新社
印尼總統普拉伯沃（左）和法國總統馬克宏（左二）在雅加達獨立宮舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。 法新社

法國總統馬克宏今天將訪問印尼，這是他東南亞3國之行的第2站，目的是尋求加強貿易和國防關係，同時推廣法國作為美國與中國之間平衡力量的地位。

法新社報導，馬克宏將獲得印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）接見，之後與這個東南亞最大經濟體的投資人與學生會面，並出席國宴。

昨晚他抵達印尼首都雅加達，受到印尼外交部長和國防部長歡迎後表示：「我很高興再次見到我的兄弟普拉伯沃總統，他是我的好朋友。」

馬克宏表示：「我們與貴國的關係非常具有戰略意義且友好。」

明天他將前往印尼主島爪哇的日惹，參觀世界上最大的佛寺，之後轉往新加坡，在那裡結束他的6天訪問。

面對美國總統川普的關稅和美中經濟對抗，馬克宏將尋求將其「第三條路」立場轉化為法國企業的合約，特別是在國防、能源和關鍵礦產領域。

印尼總統普拉伯沃（左）接見法國總統馬克宏（左二）。 法新社
印尼總統普拉伯沃（左）接見法國總統馬克宏（左二）。 法新社

馬克宏 國防部 印尼

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