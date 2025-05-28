東南亞第2站！馬克宏訪印尼 尋求加強貿易與國防關係

法國總統馬克宏今天將訪問印尼，這是他東南亞3國之行的第2站，目的是尋求加強貿易和國防關係，同時推廣法國作為美國與中國之間平衡力量的地位。

法新社報導，馬克宏將獲得印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）接見，之後與這個東南亞最大經濟體的投資人與學生會面，並出席國宴。

昨晚他抵達印尼首都雅加達，受到印尼外交部長和國防部長歡迎後表示：「我很高興再次見到我的兄弟普拉伯沃總統，他是我的好朋友。」

馬克宏表示：「我們與貴國的關係非常具有戰略意義且友好。」

明天他將前往印尼主島爪哇的日惹，參觀世界上最大的佛寺，之後轉往新加坡，在那裡結束他的6天訪問。