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網上封神…小泉進次郎就任農相出手平抑米價廣獲好評 檯面下問題不少

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
小泉進次郎接任農林大臣，首要之務是平抑米價。路透
小泉進次郎接任農林大臣，首要之務是平抑米價。路透

小泉進次郎就任日本農林水產大臣，推動稻米價格調整政策，旨在降低稻米價格，以緩解民眾的負擔，社群媒體出現「小泉是神」、「下屆首相一定是他」的聲音，對政策稍有質疑者立刻被炎上，日本經濟刊物President前任總編輯小倉健一，對此感慨良多。

小泉決定改變政府儲備米的放出方式，從過去的競標制度轉變為直接與大型零售商簽訂合約，以加快流通速度。這項政策的目標是讓稻米價格降至每五公斤約2000日圓，使其更符合消費者需求。報導提到，這一舉措獲得了部分民眾的支持，甚至有人認為小泉有望成為下一任首相。

然而，報導也指出，這種政府對市場價格的直接干預可能帶來長期風險。批評者擔憂，這種政策可能違反市場原則，並對日本農業的可持續性造成影響。此外，報導提到，儘管短期內價格可能下降，但長期來看，市場是否能穩定仍然存在不確定性。

小倉健一分析， 小泉的主要目標是降低稻米價格，使其更符合消費者的負擔能力。他計劃改變政府儲備米的放出方式，透過直接與大型零售商簽約來加速流通，預期價格可降至每五公斤約2000日圓。此舉可能讓稻米價格短期內下降，讓消費者受益。儘管稻米價格短期內可能下降，但長期而言，市場供需的平衡以及農民的收益可能受到影響。報導提到，政府過度干預價格，不符合市場經濟原則，未來可能造成農業生產者的壓力，甚至影響日本的糧食安全。

稻米 消費者 日本經濟

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