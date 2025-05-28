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影／SpaceX星艦連3次測試失敗！飛行中失控爆炸 馬斯克回應了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
馬斯克旗下SpaceX於27日進行星艦第9次試飛任務，雖然火箭順利升空，卻在飛行過程中失控，最終爆炸解體。法新社
馬斯克旗下SpaceX於27日進行星艦第9次試飛任務，雖然火箭順利升空，卻在飛行過程中失控，最終爆炸解體。法新社

馬斯克旗下SpaceX於當地時間27日進行星艦（Starship）第9次試飛任務，雖然火箭順利升空，卻在飛行過程中失控，最終爆炸解體。目前仍不確定墜落的具體位置與原因，這是星艦試飛連續第三次失敗。

SpaceX於美東時間27日晚間7時37分在南德州基地發射升空，當時吸引110萬人在X收看直播。

福斯新聞報導，儘管星艦發射和一開始升空成功，但飛行途中因燃料系統洩漏，飛行器開始失控旋轉，導致耐熱罩無法發揮作用，星艦進入大氣層接觸高溫途中爆炸解體，殘骸預計將落入印度洋。

除此之外，星艦的推進器在返回過程中也失聯，因而未能順利回收。

紐約時報報導指出，這次任務說明工程團隊在上段飛行器的設計仍有諸多改進空間，若要實現馬斯克將人類送上火星的願景，火箭的重複使用性仍是關鍵目標。

星艦由不鏽鋼打造、高達400英尺（約122公尺），是目前全球最大、最強的火箭，這項測試對美國未來的太空計畫至關重要。

SpaceX事後在X聲明承認本次任務失敗，並強調每個階段汲取經驗的重要性，「這類測試的成功之處在於我們從中學到什麼。這次任務將幫助SpaceX提高星艦的可靠性，邁向讓人類成為多星球物種的目標」。

馬斯克事後也在X發文表示，「星艦順利飛行至預定的主引擎關閉階段，比上次的飛行有明顯進步！」他補充，「洩漏導致主燃料箱在滑行與重返階段失去壓力，我們獲得很多值得分析的好數據」。

馬斯克透露，未來希望增加星艦測試頻率，目標是未來每隔3至4周發射1次。

馬斯克 X SpaceX

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