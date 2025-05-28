新分發制度上路…加薩物資中心湧大量人潮 現場一度混亂傳槍聲

以色列對加薩採用新的援助物資分發制度後，數以千計巴勒斯坦人今天湧入加薩南部一處由美國支持的團體所營運的新物資分配中心，現場出現混亂場面，甚至一度傳出槍響。

法新社報導，以色列3月2日對加薩採取全面援助物資封鎖措施，導致當地出現嚴重糧食和醫藥短缺窘境，直到幾天前才部分解除禁令。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在今天發生混亂場面後坦承物資分發中心現場「一時失控」，不過一名高階軍官稱場面儘管混亂，發放行動依舊「成功」。

根據獲美國支持的加薩人道基金會（GazaHumanitarian Foundation, GHF）表示，事件過後中心已恢復正常運作。

流離失所的加薩民眾柴德（Ayman Abu Zaid）告訴法新社，他當時正在中心排隊等候領取物資，「突然有一大群民眾開始推擠，並隨意闖入」。

他說：「因為缺乏援助，加上發放延誤，他們試著進入中心，盡可能拿取物資。」

他補充表示：「以色列部隊一度開始開槍，槍聲非常嚇人，人們開始逃竄，但還是有一些人持續試著冒險拿物資。」

以色列軍方後來表示，以軍「士兵在物資中心外圍地區鳴槍示警」，目前已重新「掌控現場情勢」。

加薩人道基金會將其中一間物資中心出現數小時延誤的情況，歸咎於「哈瑪斯（Hamas）實施的封鎖」。

哈瑪斯政府媒體辦公室在自己的聲明中表示，以色列在加薩分發物資的新行動「徹底失敗」。

聲明指出：「這場失敗發生在數以千計飢餓民眾湧入這些地區，這些人已被圍困約90天，長期缺乏食物與藥品，場面悲慘且令人痛心。」

據路透社報導，加薩人道基金會表示，基金會已分發約8000個糧食箱，相當於46萬2000份餐點。

哈瑪斯媒體辦公室今天稍晚指控以軍在其中一間分發據點附近殺害至少3名巴勒斯坦人，並傷及另外46人，另有7人下落不明。加薩人道基金會則駁斥哈瑪斯的資訊「完全不實」。

加薩人道基金會遭控協助以色列實現其軍事目標，同時將巴勒斯坦人排除在外、繞過聯合國體系，且未能遵守人道主義原則。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人稱今天的場面「令人心碎」，還說「我們與合作夥伴有詳細、合乎原則且操作上可行的計畫，並獲成員國支持，向亟需援助的人們提供援助」。