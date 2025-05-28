法下院一讀通過「協助死亡」法案 馬克宏：重要進展

法國國會下議院「國民議會」今天一讀通過一項關於「協助死亡」法案，這是授予病患在明確條件下獲得醫療協助結束生命的冗長立法程序第一步。

法新社和路透社報導，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）在社群平台X發文表示：「國民議會（National Assembly）就發展緩和療護與協助死亡相關立法表決是一項重要進展。」這項法案獲得305名議員支持，199人反對。

他還說：「在尊重各方感受、疑慮與期盼的情況下，我所盼望的團結之路正逐步展開。」

馬克宏先前堅稱，應僅限於患有無法治癒疾病，且承受劇烈身心痛苦的人，才可獲准選擇結束生命。

法國國民議會的表決只是這項法案草案的初步階段，接下來將在國民議會與參議院之間來回審議，修訂內容以取得共識。根據民調，超過9成法國民眾支持賦予末期病患或長期痛苦者選擇結束生命的權利，因此預計國會將通過立法。

部分保守派團體反對這項法案。馬克宏先前表示，這項極具爭議性的議題有可能交由公民投票決定。

一旦法案通過，法國將成為少數允許協助死亡的歐洲國家之一，目前已有德國、西班牙、奧地利與瑞士等國實施相關制度。

至今為止，法國病患若希望結束生命必須前往國外，包括鄰國比利時。

另一項關於臨終醫療協助包括緩和療護的法案，與本案同時提交，今天獲得無異議通過。

國會所有政黨均允許議員在此議題自行決定投票立場。左派與中間派政黨預期將支持這項死亡權法案，保守派及極右派議員則大多反對。

這項法案在法國的討論中通常被認為聚焦在「臨終」或「協助死亡」，而非「協助自殺」或「安樂死」。

病患可自行施打或服用致命劑量藥物，若因身體狀況無法自行施打或服用，則可由經認證的醫療專業人員協助。若醫護人員拒絕執行，則可自行選擇不參與。任何妨害他人行使死亡權者，最高面臨兩年有期徒刑及3萬歐元（約新台幣102萬元）罰款。