SpaceX星艦第9次試飛又失敗 預估起火墜印度洋
科技大亨馬斯克的太空探索科技公司巨型火箭「星艦」今天升空，進行第9次測試任務時又出狀況，這是SpaceX今年連續第3次星艦任務失敗。
法新社報導，「星艦」（Starship）堪稱有史以來最大、最強大的運載火箭，太空探索科技公司（SpaceX）今天下午6時36分（台灣時間28日上午7時36分）左右在美國德州南部村莊附近的「星際基地」（Starbase）發射。
SpaceX發言人胡歐（Dan Huot）在直播中表示，上節火箭出現燃料外洩及姿態失控問題，因而開始旋轉。
胡歐表示，由於任務控制中心無法再維持方位，星艦很可能會起火燃燒後墜入印度洋。
胡歐稍後又說，SpaceX任務控制中心與上節火箭失去聯繫，星艦在飛越半個地球後失控再入大氣層，很可能在印度洋上空解體。
胡歐在直播中說：「確認一下，我們在幾分鐘前已正式與星艦失聯，因此第9次試飛到此結束。」
「星艦」先前在「超重型」（Super Heavy）推進器上完成8次整合測試飛行，其中4次成功、4次失敗以爆炸收場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言