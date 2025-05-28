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SpaceX星艦第9次試飛又失敗 預估起火墜印度洋

中央社／ 德州南帕德瑞島27日綜合外電報導
星艦今天升空，進行第9次測試任務時又出狀況，這是SpaceX今年連續第3次星艦任務失敗。 法新社
星艦今天升空，進行第9次測試任務時又出狀況，這是SpaceX今年連續第3次星艦任務失敗。 法新社

科技大亨馬斯克的太空探索科技公司巨型火箭「星艦」今天升空，進行第9次測試任務時又出狀況，這是SpaceX今年連續第3次星艦任務失敗。

法新社報導，「星艦」（Starship）堪稱有史以來最大、最強大的運載火箭，太空探索科技公司（SpaceX）今天下午6時36分（台灣時間28日上午7時36分）左右在美國德州南部村莊附近的「星際基地」（Starbase）發射。

SpaceX發言人胡歐（Dan Huot）在直播中表示，上節火箭出現燃料外洩及姿態失控問題，因而開始旋轉。

胡歐表示，由於任務控制中心無法再維持方位，星艦很可能會起火燃燒後墜入印度洋。

胡歐稍後又說，SpaceX任務控制中心與上節火箭失去聯繫，星艦在飛越半個地球後失控再入大氣層，很可能在印度洋上空解體。

胡歐在直播中說：「確認一下，我們在幾分鐘前已正式與星艦失聯，因此第9次試飛到此結束。」

「星艦」先前在「超重型」（Super Heavy）推進器上完成8次整合測試飛行，其中4次成功、4次失敗以爆炸收場。

火箭 太空 SpaceX

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