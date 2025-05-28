快訊

台中大巨蛋用地敲定！盧秀燕：落腳水湳經貿園區 至少3萬席次

孩子的教育不能等？美國「我的教室經濟」推兒童財務學習

大谷翔平連3場開轟！本季最速20轟 打破MLB日本球員一紀錄

南韓總統大選投票前最後民調出爐 李在明依舊領先

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
李在明27日出席第三次總統電視辯論會。路透
李在明27日出席第三次總統電視辯論會。路透

韓聯社首爾28日報導，民調機構Realmeter在28日發佈的南韓第21屆大選總統候選人支持度調查結果顯示，共同民主黨總統候選人李在明以49.2%的支持度領先，國民力量黨總統候選人金文洙為36.8%，改革新黨候選人李俊錫為10.3%。

Realmeter受日刊《能源經濟新聞》委託，本月26日至27日向全國18歲以上的1003名選民進行調查。由於今日起至大選投票日（6月3日）晚8時禁止公布相關政黨和總統候選人的民調結果，此次調查是大選期間的最後一次支持度民調。

與上一次調查相比，李在明的支持度上升2.6個百分點，金文洙和李俊錫分別下滑0.8個百分點和0.1個百分點。在兩強對決格局下，李在明和金文洙的支持度分別為52.3%和41.7%，李在明和李俊錫的支持度分別為50.6%和36.7%。

本次調查可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率10.1%。

民調 李在明 大選 南韓總統大選 南韓

延伸閱讀

韓總統大選民調領先 李在明友中：當選恢復與北韓熱線

韓國總統大選倒數 李在明多家民調維持領先

南韓大選差距縮小 經濟、外交是關鍵

南韓大選倒數 李在明：若當選將恢復與北韓熱線

相關新聞

南韓總統大選投票前最後民調出爐 李在明依舊領先

韓聯社首爾28日報導，民調機構Realmeter在28日發佈的南韓第21屆大選總統候選人支持度調查結果顯示，共同民主黨總...

教孩子理解「讓錢幫你工作」！美國兒童財務啟蒙教育

在台灣，從生活中進行兒童的「財商教育」可行性相當大，生活便利、商店和商品的多元性讓購買物品變得方便且快速。然而，也要讓孩子認識，我們其實是在用金錢換取時間與便利。選擇更便宜的賣場、還是靠近家的便利商店，思考時間與金錢成本、培養彈性與應變能力。將財商教育融合家庭活動在美國早已成為一種常態，背後更有著穩固的社區支持。許多家庭透過小型創業，例如製作手工甜點、經營家庭植物園，讓孩子們從小參與到產品的製作和販售過程。舉例來說，佛羅里達州經常舉辦小型市集或學校義賣活動，讓孩子們有機會展現創意與學習成果。這些市集不僅是交易的平台，更是孩子們的學習場域。

SpaceX星艦第9次試飛又失敗 預估起火墜印度洋

科技大亨馬斯克的太空探索科技公司巨型火箭「星艦」今天升空，進行第9次測試任務時又出狀況，這是SpaceX今年連續第3次星...

川普警告以色列勿破壞美伊核談判！美媒：內唐亞胡恐無視美方發動突襲

政治新聞網Axios 27日引述消息人士報導，美國總統川普上周與以色列總理內唐亞胡通電話時，警告以色列不要輕舉妄動，不要...

又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦

美國總統川普27日表示，加拿大也希望加入美國的「金穹」飛彈防禦系統；川普說，只要加拿大願意成為美國的第51州，就能免費加...

挨妻「右勾拳」？糗登全球熱搜 馬克宏忙滅火：她只是開玩笑

法國總統馬克宏偕第一夫人布莉姬廿五日晚間飛抵越南展開國是訪問，但媒體卻拍到兩人準備走出專機時，布莉姬用手推馬克宏的臉。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。