南韓總統大選投票前最後民調出爐 李在明依舊領先

韓聯社首爾28日報導，民調機構Realmeter在28日發佈的南韓第21屆大選總統候選人支持度調查結果顯示，共同民主黨總統候選人李在明以49.2%的支持度領先，國民力量黨總統候選人金文洙為36.8%，改革新黨候選人李俊錫為10.3%。

Realmeter受日刊《能源經濟新聞》委託，本月26日至27日向全國18歲以上的1003名選民進行調查。由於今日起至大選投票日（6月3日）晚8時禁止公布相關政黨和總統候選人的民調結果，此次調查是大選期間的最後一次支持度民調。

與上一次調查相比，李在明的支持度上升2.6個百分點，金文洙和李俊錫分別下滑0.8個百分點和0.1個百分點。在兩強對決格局下，李在明和金文洙的支持度分別為52.3%和41.7%，李在明和李俊錫的支持度分別為50.6%和36.7%。

本次調查可信度95%，抽樣誤差±3.1個百分點，應答率10.1%。