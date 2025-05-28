又吃加拿大豆腐？川普：成51州能免費加入金穹飛彈防禦
美國總統川普27日表示，加拿大也希望加入美國的「金穹」飛彈防禦系統；川普說，只要加拿大願意成為美國的第51州，就能免費加入。
川普日前宣布啟動打造「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統；川普指出，該計畫預計耗時約3年，總造價為1750億美元，擬在他的總統任期結束前完工。
川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，加拿大非常希望加入美國的金穹飛彈防禦系統，不過加拿大將為此花費610億美元；川普說，他告訴加拿大，如果他們願意成為美國的第51州，就可以免費加入；川普說，加拿大正在考慮這項條件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言