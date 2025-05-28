挨妻「右勾拳」？糗登全球熱搜 馬克宏忙滅火：她只是開玩笑

法國總統馬克宏偕第一夫人布莉姬廿五日晚間飛抵越南展開國是訪問，但媒體卻拍到兩人準備走出專機時，布莉姬用手推馬克宏的臉。法國總統府淡化此事，否認兩人發生爭執，但這隻爆紅影片仍被俄羅斯官媒與法國極右社群帳號大肆轉傳。衛報廿六日報導，馬克宏親自否認他與妻子曾發生爭執。

根據在場攝影師捕捉到的畫面，馬克宏出現在專機門口，布莉姬用手推了他的臉，馬克宏退後一步，才回過神並揮了揮手。布莉姬在機內待了一會兒，無法看見她的肢體語言，隨後與馬克宏一起走下機。

馬克宏在河內對記者表示，兩人當時「只是在開玩笑，就像我們經常做的那樣」。馬克宏說，他的其他影片過去也曾遭到誤解，人們「以為我分享了一袋古柯鹼，與土耳其總統發生衝突，現在又說我和妻子有家庭糾紛。這些都不是事實，大家要冷靜」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃與美國陰謀論者瓊斯（Alex Jones）日前錯誤指控馬克宏、德國總理梅爾茨以及英國首相施凱爾搭乘火車前往基輔時吸毒，並聲稱一張皺巴巴的紙巾是一袋古柯鹼。沙卡洛娃這次又借題發揮，稱馬克宏挨了一記「右勾拳」。

沙卡洛娃在Telegram一篇嘲諷貼文中問道：「第一夫人是不是決定輕拍丈夫的臉頰為他打氣，卻沒想到力道拿捏錯了？她是不是想幫他整理衣領，結果卻碰到了那張心愛的臉？」

現年七十二歲的布麗姬和四十七歲的馬克宏在高中相識，當時擔任教師的布麗姬已婚且育有三名子女，負責管理戲劇俱樂部，馬克宏正是俱樂部成員。高中最後一年馬克宏承諾要娶布麗姬；祕密相愛長跑十五年後，布麗姬二○○六年與前夫離婚，隔年嫁給馬克宏。這段故事隨著馬克宏在法國政壇嶄露頭角，不斷被放大檢視。