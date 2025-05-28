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挨妻「右勾拳」？糗登全球熱搜 馬克宏忙滅火：她只是開玩笑

聯合報／ 編譯周辰陽、廖振堯／綜合報導
法國總統馬克宏（左二）廿五日偕第一夫人布莉姬飛抵越南訪問，走出專機時布莉姬用手推馬克宏的臉。美聯社
法國總統馬克宏（左二）廿五日偕第一夫人布莉姬飛抵越南訪問，走出專機時布莉姬用手推馬克宏的臉。美聯社

法國總統馬克宏第一夫人布莉姬廿五日晚間飛抵越南展開國是訪問，但媒體卻拍到兩人準備走出專機時，布莉姬用手推馬克宏的臉。法國總統府淡化此事，否認兩人發生爭執，但這隻爆紅影片仍被俄羅斯官媒與法國極右社群帳號大肆轉傳。衛報廿六日報導，馬克宏親自否認他與妻子曾發生爭執。

根據在場攝影師捕捉到的畫面，馬克宏出現在專機門口，布莉姬用手推了他的臉，馬克宏退後一步，才回過神並揮了揮手。布莉姬在機內待了一會兒，無法看見她的肢體語言，隨後與馬克宏一起走下機。

馬克宏在河內對記者表示，兩人當時「只是在開玩笑，就像我們經常做的那樣」。馬克宏說，他的其他影片過去也曾遭到誤解，人們「以為我分享了一袋古柯鹼，與土耳其總統發生衝突，現在又說我和妻子有家庭糾紛。這些都不是事實，大家要冷靜」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃與美國陰謀論者瓊斯（Alex Jones）日前錯誤指控馬克宏、德國總理梅爾茨以及英國首相施凱爾搭乘火車前往基輔時吸毒，並聲稱一張皺巴巴的紙巾是一袋古柯鹼。沙卡洛娃這次又借題發揮，稱馬克宏挨了一記「右勾拳」。

沙卡洛娃在Telegram一篇嘲諷貼文中問道：「第一夫人是不是決定輕拍丈夫的臉頰為他打氣，卻沒想到力道拿捏錯了？她是不是想幫他整理衣領，結果卻碰到了那張心愛的臉？」

現年七十二歲的布麗姬和四十七歲的馬克宏在高中相識，當時擔任教師的布麗姬已婚且育有三名子女，負責管理戲劇俱樂部，馬克宏正是俱樂部成員。高中最後一年馬克宏承諾要娶布麗姬；祕密相愛長跑十五年後，布麗姬二○○六年與前夫離婚，隔年嫁給馬克宏。這段故事隨著馬克宏在法國政壇嶄露頭角，不斷被放大檢視。

馬克宏 第一夫人 法國 梅爾茨 施凱爾 俄羅斯

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