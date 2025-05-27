朝鮮斥責美「金穹」計劃 可能引發太空核戰
上周，川普宣布了這一導彈防禦系統的新細節以及初始資金，稱「對我們國家的成功乃至存亡十分重要」。
朝中社發布的一份聲明中，平壤外交部斥責稱，這一「非常危險的威脅性動議」旨在對核國家的戰略安全構成威脅。
朝鮮外交部稱，美國一心要將太空軍事化。
作為首爾的關鍵安全盟友，華盛頓近些年來加大了聯合軍演力度，並增強了美軍在該地區的戰略部署，如航母和核潛艇，以阻嚇朝鮮。
平壤一再宣稱自身「擁核國家」地位「不可逆轉」，並對歷次美韓軍演作出譴責，稱之為入侵演練。
韓國國家統一研究院高級研究員洪敏（Hong Min）向法新社表示，平壤將川普的「金穹」視為威脅。
「朝鮮作出強烈反應，這顯示，金穹被視為有能力顯著削弱該國核武庫的有效性，包括其洲際彈道導彈。」
中俄關切
中國外交部上周也對華盛頓的「金穹」計劃表示嚴重關切，指責美國「損害全球的戰略平衡和穩定」。
據五角大樓2022年的一份報告，在彈道導彈以及超音速導彈技術領域，北京正在縮小與華盛頓的差距；莫斯科則正在對其洲際導彈體系進行現代化更新，並在研製先進的精準打擊導彈。
克里姆林宮最初也斥責「金穹」破壞穩定，但隨後緩和聲調，稱川普的動議應與俄羅斯磋商，除此之外則屬美國「內政」。
「金穹」的名稱來自以色列的「鐵穹」防空系統。後者自2011年運作以來，已攔截數千枚短程火箭彈以及其它射彈。
美國面臨的導彈威脅則與以色列「鐵穹」用以抵禦的短程武器大相徑庭。
（法新社）
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