和談步調緩慢...傳雙普關係生變 外媒曝：美恐制裁俄

由於俄羅斯總統普亭持續對烏克蘭進行攻擊，而且和平談判步調緩慢，根據熟知美國總統川普思維人士透露，川普正在考慮本週對莫斯科祭出制裁。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，其中一名消息人士指出，相關措施很可能不會包括對銀行業的新一波制裁，不過為了施壓普亭（VladimirPutin）在包括受烏方支持但俄方拒絕已久的停火30天等倡議上作出讓步，華府正就其他選項進行商討。不過川普也有可能會決定不實施制裁。

川普昨天提到可能的新制裁時表示，他「絕對」有在考慮。他說普亭「正在殺害許多人」，並表示「我不知道他怎麼了、他究竟發生什麼事？」

知情人士表示，曾誇口就職當天就會結束這場戰爭的川普已厭倦和談，正在考慮一旦最後努力未竟其功，就要徹底放棄，這是一項值得注意的轉變。一旦美國退出將會對和談進程造成何等影響、川普是否會繼續對烏克蘭提供軍事援助，目前都還不得而知。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）致華爾街日報聲明說：「總統川普已經表明，他希望透過談判達成和平協議…總統川普也明智地將所有選項納入考慮。」

此一轉折代表近數月來起起落落的美俄關係有持續惡化趨勢。自認與普亭私交甚篤的川普重返白宮時本來自信處在改善兩國關係獨特位置上。

然而，川普不但沒能讓普亭在和談議題上讓步，俄羅斯近日還升高戰火。川普昨天談話之後數個小時，俄羅斯就對烏克蘭展開歷來最大規模無人機和飛彈夜襲行動。烏克蘭空軍表示，俄羅斯發射超過350架攜帶爆炸裝置的無人機和至少9枚巡弋飛彈。俄方則表示，此舉係針對烏方轟炸展開報復襲擊。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，美國、德國、法國、英國將不再就西方盟友援烏武器的射程進行限制，意味基輔可以深入俄羅斯境內，鎖定其軍事陣地進行打擊。

截至目前為止，烏克蘭只能運用這些國家提供的長程飛彈在一定射程之內對付俄軍。美國前總統拜登政府擔心導致這場戰爭升級而反對取消射程限制。

白宮拒絕針對射程限制的議題進行評論。