稱歐盟搞垮美國 歐洲央行總裁狠批川普
美國總統川普26日批評，歐洲聯盟（EU）成立是為了「搞砸」美國。歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（ChristineLagarde）今天回應，這番言論相當「糟糕」。
法新社報導，拉加德告訴德國第一電視台（ARD），美國曾支持歐盟成立，「現在又說歐盟實際上旨在傷害美國，這完全違反常理」。
她說：「這不僅違背歷史，而且肯定不是歐盟成立的目的。」
川普今年稍早就曾針對歐盟發表類似言論。當時他威脅對歐盟徵收高額關稅，以報復歐盟對美國的貿易順差。
拉加德還說，川普的言論是「我們已逐漸習以為常的挑釁」，但她鼓勵歐盟與美國接觸，以試圖達成協議。
川普23日對歐盟發動最新一輪攻擊，威脅將從6月1日起對歐盟輸美商品徵收50%關稅，還抱怨雙邊談判「毫無進展」。
本月25日，川普與歐盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）通話後，同意將針對歐盟的50%關稅暫緩至7月9日實施。
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