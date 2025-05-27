涉叛亂遭限制出境 韓悳洙、崔相穆稱不知戒嚴

中央社／ 首爾27日專電
前南韓總統尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴。（路透）
前南韓總統尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴。（路透）

前南韓國務總理韓悳洙與前經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆涉嫌叛亂，正在調查中的南韓警方今天對2人下達限制出境令，他們接受調查時皆稱對戒嚴不知情。

前南韓總統尹錫悅去年12月3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，在國會火速表決通過解除戒嚴後，尹錫悅遭彈劾下台，現正因主導叛亂罪嫌接受法院審判。在戒嚴當時作為主要內閣成員的韓悳洙與崔相穆、前行政安全部長李祥敏都因涉入內亂遭到調查。

除限制韓悳洙及崔相穆出境，警方也延長李祥敏、前總統警護處長朴鍾俊、前警護處次長金成勳、警護本部長李光宇（音譯）等人的限制出境令。外界預期，相關調查速度將再加快。

警方26日對韓悳洙、崔相穆及李祥敏進行約10小時的調查，認為3人陳述與監視器畫面有所差異。據韓聯社及JTBC電視台報導，3人皆否認對緊急戒嚴事前知情，也表示反對戒嚴。

其中，韓悳洙聲稱事前並不知道緊急戒嚴的事，尹錫悅正式宣布前他也極力勸阻。韓悳洙今年2月出席國會聽證會時也曾表示，宣布戒嚴當時他完全沒發現緊急戒嚴相關文件，直到解除戒嚴的國務會議結束後，到辦公室上班才在西裝後口袋發現文件。

崔相穆與李祥敏都保持與先前一貫立場。崔相穆去年12月時曾表示雖然收到總統辦公室給的紙條，但他並沒有確認內容，只是將在口袋裡的紙條交給次官輔保管。那張A4大小的紙條據稱寫有「編列國家緊急立法機構預算」等指示。

李祥敏則涉嫌接受尹錫悅指令，指示消防廳將媒體辦公室等處斷水、斷電。李祥敏今年2月聲稱只有遠遠看到過幾張紙，紙上寫著消防廳斷水、斷電等字句。

崔相穆 尹錫悅 南韓戒嚴

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