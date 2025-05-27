阿根廷確認退出世界衛生組織

（德國之聲中文網）阿根廷總統米萊（Javier Milei）今年2月首次宣布退出世衛組織的計劃，他的這一決定效仿了美國總統特朗普在今年1月做出的相同表態。

周一，米萊政府在聲明中為退出世衛的決定作出如下解釋：

「世界衛生組織的指令之所以無效，是因為它們並非基於科學，而是出於政治利益，並受到拒絕反思自身錯誤的官僚體系的操縱。」

此前，布宜諾斯艾利斯指責該機構在新冠疫情期間采取的隔離政策是「災難性」的。

阿根廷宣布退出世衛的時間點值得注意：美國衛生部長肯尼迪正在訪問阿根廷並與該國衛生部長盧戈內斯（Mario Lugones）舉行會晤。美阿雙方就一項加強醫療系統透明與信任的聯合工作議程達成了一致。

盧戈內斯表示，「與肯尼迪一道，我們對全球衛生合作的未來充滿信心，雙方在前進的道路上有著相似的願景。」

肯尼迪曾對疫苗持懷疑態度，在被特朗普提名為衛生部長人選時引發廣泛爭議。他此次訪問期間安排了與米萊總統的會晤。

世衛資金缺口怎麼補

上周，世界衛生組織舉行年度大會時播放了一段視頻，其中，肯尼迪呼籲其他國家政府也應該退出世衛組織，建立新的機構。在這個演講中，肯尼迪稱這個聯合國衛生機構受到了來自中國、性別意識形態以及制藥工業的不當影響。

從財政角度來看，阿根廷退出世衛的影響相對較小，阿根廷向世衛組織繳納的會費相對較低，2024至2025年兩年期間，阿根廷的會費僅為800萬美元，相比之下，美國的繳費總額接近10億美元，其中約2.6億美元是會費，其余是捐款，佔世界衛生組織預算的約18%。

隨著美國宣布2026年1月退出世衛，該組織已將2026/2027年度的預算從53億美元削減至42億美元，並計劃裁減管理職位以緩解財務壓力。與此同時，其他國家和組織也在努力填補資金缺口，例如，中國承諾將會費和捐款額提升至5億美元。

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