澳洲史上最年輕參議員 21歲女子爆冷當選

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導
澳洲選委會今天正式公告選舉結果，21歲女子華克確定當選，成為該國史上最年輕參議員，今年5月3日大選當天，恰逢她21歲生日，就如同許多澳洲女性候選人，她選前不被看好。（美聯社）
澳洲選委會今天正式公告選舉結果，21歲女子華克確定當選，成為該國史上最年輕參議員，今年5月3日大選當天，恰逢她21歲生日，就如同許多澳洲女性候選人，她選前不被看好。（美聯社）

澳洲選委會今天正式公告選舉結果，21歲女子華克確定當選，成為該國史上最年輕參議員，今年5月3日大選當天，恰逢她21歲生日，就如同許多澳洲女性候選人，她選前不被看好。

美聯社報導，華克（Charlotte Walker）曾在工會任職，她代表執政的中左翼工黨（Labor Party）參選，在澳洲複雜的排序投票制中，贏得該黨在南澳州（South Australia）的第3個參議院席次。

在南澳州6名新科參議員中，華克獲得的票數最少。澳洲選舉委員會（Australian ElectoralCommission）今天正式公告選舉結果。

據報導，華克將於7月1日展開她的6年參議員任期。澳洲聯邦議員的基本年薪超過20.5萬澳元（約新台幣397萬元）。

華克表示，這份新工作對她而言將需要「很大的調適」。她告訴澳洲廣播公司（ABC）：「（我）有一些感受。很明顯，有很多壓力。」

在華克之前，澳洲史上最年輕參議員是澳洲綠黨（Australian Greens）的史蒂爾-約翰（Jordon Steele-John）。他在2017年以23歲之齡，當選西澳州（Western Australia）參議員。

議員 澳洲 大選

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