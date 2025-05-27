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作法全錯且已越界！義防長狠批以色列總理
加薩人道悲歌頻傳，義大利國防部長克羅塞托表示，在他看來，以色列總理尼坦雅胡所作所為「一切都是錯的」，且已經超越界線，「我們需要將巴勒斯坦人民從暴力和死亡的魔爪中解放出來。」
義大利安莎（ANSA）通訊社報導，克羅塞托（Guido Crosetto）昨天接受義媒訪問時表示，在他看來，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）這個人，「所做一切都是錯的」（doing everything wrong）。
克羅塞托說，針對武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動合法性戰爭是有界線的，而內唐亞胡已經跨越了這個界線。
克羅塞托強調，「我們需要將巴勒斯坦人民從暴力和死亡的魔爪中解放出來，把食物、醫療還給他們，還給他們生命，和可以安居的地方。」
義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）昨天也呼籲，以色列立刻停止對加薩走廊的攻擊，以色列針對哈瑪斯的戰爭已經贏了。
「我們是以色列的朋友，但我們必須說戰爭已經夠了，現在是停戰的時候。」塔加尼沉痛表示，「以色列已經贏得對哈瑪斯的戰爭，加薩平民現在正遭受太多苦難。」
塔加尼表示，哈瑪斯將以色列拖入一場由平民付出代價的戰爭，哈瑪斯把人民當作人盾，負有重大責任，「但以色列必須明白，國際人道法應始終獲得尊重。」
外媒25日報導，以色列轟炸加薩南部造成一對醫師夫婦10名子女9死，加薩慘絕人寰悲劇不斷傳出，義大利政府強烈呼籲以色列立刻停戰。
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