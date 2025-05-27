快訊

88會館案外案！警涉洩密給郭哲敏遭羈押禁見 南港分局開鍘先予停職

高雄殺人棄屍共犯躲花蓮 警獲報2小時內攻堅逮捕

Andy認有和異性互動！下秒反擊「家寧和男閨蜜出國過夜」：奶奶過世還要幫她籌旅費

聽新聞
0:00 / 0:00

作法全錯且已越界！義防長狠批以色列總理

中央社／ 羅馬27日專電
義大利國防部長克羅塞托。（歐新社） 歐洲新聞圖片社
義大利國防部長克羅塞托。（歐新社） 歐洲新聞圖片社

加薩人道悲歌頻傳，義大利國防部長克羅塞托表示，在他看來，以色列總理尼坦雅胡所作所為「一切都是錯的」，且已經超越界線，「我們需要將巴勒斯坦人民從暴力和死亡的魔爪中解放出來。」

義大利安莎（ANSA）通訊社報導，克羅塞托（Guido Crosetto）昨天接受義媒訪問時表示，在他看來，內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）這個人，「所做一切都是錯的」（doing everything wrong）。

克羅塞托說，針對武裝組織哈瑪斯（Hamas）發動合法性戰爭是有界線的，而內唐亞胡已經跨越了這個界線。

克羅塞托強調，「我們需要將巴勒斯坦人民從暴力和死亡的魔爪中解放出來，把食物、醫療還給他們，還給他們生命，和可以安居的地方。」

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）昨天也呼籲，以色列立刻停止對加薩走廊的攻擊，以色列針對哈瑪斯的戰爭已經贏了。

「我們是以色列的朋友，但我們必須說戰爭已經夠了，現在是停戰的時候。」塔加尼沉痛表示，「以色列已經贏得對哈瑪斯的戰爭，加薩平民現在正遭受太多苦難。」

塔加尼表示，哈瑪斯將以色列拖入一場由平民付出代價的戰爭，哈瑪斯把人民當作人盾，負有重大責任，「但以色列必須明白，國際人道法應始終獲得尊重。」

外媒25日報導，以色列轟炸加薩南部造成一對醫師夫婦10名子女9死，加薩慘絕人寰悲劇不斷傳出，義大利政府強烈呼籲以色列立刻停戰。

義大利 戰爭 哈瑪斯 加薩走廊 以色列

延伸閱讀

雖簡短但意義重大？川普對加薩最新表態 顯示以色列日益孤立

以軍控制77%加薩 駁斥美國的停火提案

影／以軍夜間空襲加薩致54人死亡 婦孺睡夢中命喪火海

德總理態度轉變 稱無法合理化以色列在加薩行動

相關新聞

作法全錯且已越界！義防長狠批以色列總理

加薩人道悲歌頻傳，義大利國防部長克羅塞托表示，在他看來，以色列總理尼坦雅胡所作所為「一切都是錯的」，且已經超越界線，「我...

共同打擊恐怖主義！巴基斯坦盼解決爭端 總理表態：願與印度和談

巴基斯坦總理夏立夫（Shahbaz Sharif）在訪問伊朗時表示，願意與印度和平談判，解決克什米爾（Kashmir）、...

韓警調查叛亂案 兩位前代理總統被限制出境

韓國警方今天表示，已對前總理韓悳洙和前財政部長崔相穆實施限制出境令，這是調查他們涉嫌叛亂案的一環

雖簡短但意義重大？川普對加薩最新表態 顯示以色列日益孤立

在巴勒斯坦加薩走廊持續超過18個月的戰爭期間，以色列雖不斷遭受外國領袖和援助組織的強烈批評，卻鮮少面臨親密盟邦持續的公開...

韓總統大選民調領先 李在明友中：當選恢復與北韓熱線

南韓自由派總統候選人李在明26日在臉書（Facebook）表示，如果當選，他將尋求恢復首爾與平壤之間的溝通，包括透過軍事...

估俄2029年前有能力攻擊北約 德優先迅速擴大戰備

根據德國和北大西洋公約組織（NATO）高階軍事官員估計，在2029年前，俄羅斯可能已經重組足夠軍隊來攻擊北約領土。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。