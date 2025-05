控陸海調船進沖之鳥島海域 日抗議：未獲許可、終止活動

日本政府今天指控,大陸未事先通知,即在日本最南端、太平洋上的沖之鳥島(Okinotori Island)周圍專屬經濟區進行海上科學研究。

法新社報導,日方指稱,中方26日在菲律賓海(Philippine Sea)的沖之鳥島附近進行科研活動,具體位置約在台灣和關島中間。大陸方面聲稱這片地處偏遠的環礁並不構成1座島。

日本政府發言人林芳正向媒體表示,海上保安廳昨天發現1艘大陸調查船「在沖之鳥島東方270公里的日本專屬經濟區,將看似1條電線的東西伸入水中」。

林芳正說:「由於這艘船的海上科學研究未獲日方許可,海上保安廳要求終止相關活動。我們也已透過外交管道向中方提出抗議。」

林芳正說,這艘大陸船隻於昨晚10時45分左右離開專屬經濟區。

根據國際法,沿海國家有權在專屬經濟區內管理自然資源和其他經濟活動;專屬經濟區範圍在海岸線200海里或370公里以內。

外國船隻在其他國家的專屬經濟區內從事非經濟目的的科學研究,須事先徵求同意。

但大陸堅稱,位於東京以南約1700公里的沖之鳥島只是礁石,不算1座島,因此日方主張無效。

北京當局表示,根據聯合國海洋法公約(UNConvention on the Law of the Sea),沖之鳥島不能被視為日本可在周圍劃設專屬經濟區的實體。

台灣、南韓等也質疑日方主張。日本曾於2016年短暫扣押在這片水域作業的台灣漁船。

日本近年投資數以百萬計美元,在這片環礁周圍培育珊瑚,試圖阻止海水侵蝕。

中方今天未就此事置評。