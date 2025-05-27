影／以軍夜間空襲加薩致54人死亡 婦孺睡夢中命喪火海

以色列26日對巴勒斯坦加薩走廊發動多次夜間空襲，據醫院主管向BBC表示，至少有兩處地點總共54名巴勒斯坦人喪生，其中大多數死於一棟用來收容流離失所家庭的學校建築內。

根據報導，目前正遭以軍猛烈攻擊的貝特拉希亞（Beit Lahia）居民，有數百人當時正在加薩市的賈爾賈維學校（Fahmi Al-Jargawi School）避難，該校遇襲時造成至少35人喪生。武裝團體哈瑪斯管理的加薩民防部門表示，大火吞噬了兩間做為生活區的教室後，發現了多具屍體，其中包括兒童，許多死者嚴重燒傷。

網路上流傳的影像顯示，大火吞噬了這所學校的部分區域，畫面中可見包括兒童在內的嚴重燒傷者，以及多名重傷倖存者，場面極為慘烈。

The israelis burned several children alive bombing Fahmi Al-Jargawi School, which shelters displaced civilians, in Al-Daraj, in Gaza City pic.twitter.com/Emt2bPNlhc — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) May 26, 2025

北加薩救護服務經理阿法納（Faris Afana）表示，他與隊員抵達現場時，發現3間教室正處於火海中。他說：「那些教室裡有正在睡覺的孩子和婦女，有些人在尖叫，但由於火勢猛烈，我們無法把他們救出來。」

阿法納還說，「我無法形容我們所看到的情況，因為實在太恐怖了。」

The first moments after Israeli forces struck Fahmi Al-Jarjawi School in Al-Sahaba, Al-Daraj, eastern Gaza.

Dozens of displaced civilians were killed or injured in a horrific massacre—burned alive inside a school-turned-shelter. pic.twitter.com/mhrWnZmTwD — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 25, 2025

當地報導指出，加薩北哈瑪斯警察調查主管卡西赫（Mohammad Al-Kasih）與其妻子及子女均在罹難者之列。

以色列國防軍（IDF）表示，此次攻擊目標是該地一處「哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織的指揮和控制中心」。以軍指出，該地區被「恐怖分子」用於「策劃針對以色列平民和IDF部隊的襲擊」，並指責哈瑪斯「將加薩居民當作人肉盾牌」。

另外，阿赫利（al-Ahli）醫院院長奈姆（Fadel el-Naim）醫師表示，加薩北部賈巴利亞（Jabalia）一棟民宅遭空襲，造成19人喪生。以色列軍方尚未就此次襲擊的目標發表評論。