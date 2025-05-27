韓國總統大選倒數 李在明多家民調維持領先

韓國6月3日將舉行總統大選，代表最大在野黨共同民主黨的候選人李在明在今天公布的各項民調中仍保持領先優勢。

據韓國中央選舉輿論調查審議委員會規定，在大選日6天前也就是5月28日起至大選當天晚間8時為止，媒體不可刊出任何民調相關報導。

在可公開民調結果的最後期限前，中央日報委託韓國蓋洛普於24日至25日針對1004名選民的調查結果顯示，表示將投給李在明的選民占49%，領先執政黨國民力量候選人金文洙的35%，差距14個百分點，超過誤差範圍。

支持改革新黨候選人李俊錫的選民占11%，民主勞動黨候選人權英國占1%。與蓋洛普上次調查相比，金文洙及李俊錫支持度都小幅上升2個百分點，李在明則無變化。

模擬一對一競爭的狀況，李在明對上金文洙的支持度為52%，高出金文洙10個百分點；對上李俊錫時支持度為51%，高出李俊錫11個百分點。

東亞日報委託民調機構R&R於24日至25日針對1008名選民的調查結果顯示，李在明支持度45.9%，金文洙34.4%，李俊錫11.3%，李在明同樣保持11.5個百分點、超過誤差範圍的優勢。

此外，每日經濟、MBN於26日公開委託NextResearch於23日至25日對1003人進行民調結果中，李在明支持度44.9%，金文洙35.9%，李俊錫9.6%。韓國地方新聞協會委託Ace Research 在24日至25日對3028人進行民調中，李在明支持度46.5%，金文洙40.4%，李俊錫10.3%，李在明同樣保持超過誤差範圍優勢。

韓國25日已結束第21屆總統選舉旅外公民投票，投票率達79.5%，創歷史新高。29日、30日將舉行事前投票，開放大選當天不能投票的選民事先投票。