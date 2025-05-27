南韓大選差距縮小 經濟、外交是關鍵
影響本次南韓總統選舉的因素，除了前總統尹錫悅的彈劾，也要看誰能拯救低迷的經濟！南韓將於6月3日舉行總統選舉，在野的共同民主黨候選人李在明目前支持度領先，但幅度有縮小趨勢。未來總統上任後，要面對更加分裂的南韓社會、美國對等關稅、經濟成長停滯與外交在中、美選邊站等問題，相當具有挑戰。
左右派差距漸小
根據《英國廣播公司》27日報導，南韓將有6組總統候選人競逐總統大位，盼接續遭彈劾的前總統尹錫悅擔任總統。尹錫悅去年12月3日意外發動戒嚴，但不到一天就取消，且他隨後也遭到國會與大法官彈劾，於4月4日下台並遭到逮捕，韓國並於60天內舉行總統選舉。
6組候選人包括共同民主黨候選人李在明、國民力量黨金文洙、改革新黨李俊錫、民主勞動黨權英國、無黨籍黃教安與宋鎮鎬。李在銘雖然曾大幅領先，但24日的民調顯示李在明支持度46.56%，與金文洙39.84%的差距正在逐漸縮小，因此選情恐還有不少變數。另外，這也是18年來，首次沒有女性參與競選。
李在明廣提政見
《英廣》分析，此次選舉中幾個重大議題，包括對美國暫緩徵收的25%關稅進行談判，與北韓、中國的關係，近來北韓在邊境軍事活動增加，讓兩韓氛圍也有點緊張。另外，南韓的生育率全球最低，目前僅0.75，需要2.1才能維持目前5100萬的人口數。此外，南韓的經濟近來疲乏，也是選民關心重點。
《朝鮮情報網》提到，李在明拋出許多主張盼選民支持，包括上任後與北韓恢復交流、修憲讓南韓總統可做2任、1任4年，而他自己並不適用相關條款。他強調，美國總統川普也對與北韓領導人金正恩見面仍有高度興趣，南韓應該主動協助，但同時強調也要與中國、俄羅斯維持好關係。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言