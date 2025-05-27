南韓大選差距縮小 經濟、外交是關鍵

英超豪門利物浦（Liverpool）睽違5年再次贏得英超冠軍，卻在5月26日利物浦當地舉行的慶祝奪冠遊行發生汽車衝撞事件。目前已知47人受傷，當中27人送醫，2人重傷，其中1名重傷者是兒童，送醫傷者中共有4名兒童；另有20人在現場接受治療。警方表示，已經逮捕一名53歲英籍白人男子，排除是恐怖主義事件、也未找到其他同伴，判斷應是獨立事件，但駕車衝撞的動機還未明。奪冠的喜悅一瞬之間變成恐懼的災難，利物浦隊已向緊急服務部門提供全力支持，而英國首相施凱爾（Keir Starmer）也表達了「整個國家與利物浦同在」。

2025-05-27 12:35