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德總理態度轉變 稱無法合理化以色列在加薩行動

中央社／ 柏林26日綜合外電報導
德國總理梅爾茨說，以色列在加薩走廊的行動不能繼續被合理化為對抗恐怖主義。歐新社
德國總理梅爾茨說，以色列在加薩走廊的行動不能繼續被合理化為對抗恐怖主義。歐新社

德國總理梅爾茨說，以色列在加薩走廊的行動不能繼續被合理化為對抗恐怖主義；這是梅爾茨迄今對以色列總理內唐亞胡政府最強烈的批評。

「金融時報」（Financial Times）報導，向來堅定支持以色列的梅爾茨（Friedrich Merz）今天說，他「真的再也無法理解以色列軍隊在加薩走廊（Gaza Strip）行動的目標」。

隸屬基督教民主黨（CDU）的梅爾茨在西德廣播公司（WDR）舉辦的活動上說：「以近期這種愈來愈常見的方式傷害平民百姓，無法再被合理化為一場對抗（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）恐怖主義的戰鬥。」

隨著國際對內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府在加薩行動的批評聲浪漸強，梅爾茨此言凸顯德國對自身堅定支持以色列的立場漸漸感到不安。

在過去3個月的多數時間裡，以色列中止所有進入加薩的援助物資運輸，以在遲滯已久的停火談判中向哈瑪斯施壓，卻使加薩地區200萬人口身處的人道災難惡化。

阿拉伯媒體和路透社今天引述巴勒斯坦官員說法報導，哈瑪斯已接受所謂由國際協調人提出的停火修正方案。但一名以色列高階官員否認，說「沒有一個負責任的政府」會接受這項提案，內唐亞胡政府仍致力於美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）先前提出的計畫。

魏科夫也站在以色列一方，他告訴美國媒體Axios：「我所見的哈瑪斯作為令人失望，完全無法接受。」

按照美國和以色列支持的計畫，「加薩人道主義基金會」（Gaza Humanitarian Foundation）準備接手加薩援助物資運輸工作，但這個民間組織的負責人昨天辭職，理由是組織無法堅守人道主義原則。

英國、法國和加拿大上週譴責以色列政府在加薩的行動「極為惡劣」，並聯合警告，若以色列不停止軍事攻勢、讓援助物資進入加薩，將採取具體措施。

德國沒有簽署這項聲明。在德國政治菁英圈中，許多人認為支持以色列是為納粹屠殺600萬名猶太人贖罪的重要一部分。

但負責猶太人事務和打擊反猶太主義的德國政府專員克雷恩（Felix Klein）上週末說：「讓巴勒斯坦人挨餓和蓄意加劇人道情勢，與捍衛以色列生存權一點關係都沒有。」

德國社會民主黨（Social Democratic Party）多名國會議員今天也要求停止向以色列出口德製武器。社民黨外交政策發言人阿麥托維奇（Adis Ahmetovic）告訴「明星週刊」（Stern）：「德國武器不能被用來散播人道災難和違反國際法。」

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