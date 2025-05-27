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應川普要求！北約秘書長首度支持軍費增至GDP 5% 點名3國助俄打烏克蘭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北約秘書長呂特21日於布魯塞爾的北約總部，與荷蘭總理召開聯合記者會。法新社
北約秘書長呂特21日於布魯塞爾的北約總部，與荷蘭總理召開聯合記者會。法新社

北約秘書長呂特（Mark Rutte）26日在北約議會大會表示，北約成員國正邁向新的國防支出基準，目標達到占國內生產毛額（GDP）的5%，預計7月北約峰會前達成共識。另外，呂特在會中也點名中國、北韓與伊朗正在協助俄羅斯烏克蘭戰爭

政治新聞網POLITICO報導，呂特26日出席位於俄亥俄州的北約議會大會，他在問答環節時表示：「我預期北約成員國將在海牙會議上同意總體國防支出目標提升至5%。」這是呂特首度表態支持5%目標。

隨著美國總統川普數月來施壓軍費支出增至占GDP的5%，加上俄羅斯威脅升高，歐洲軍事備戰能力重新受到重視，相關討論的氣氛已明顯轉變，越來越多成員國領袖支持5%目標，這將遠高於目前北約設定的「至少2%」支出標準。

呂特並未列出5%細項內容，但表示傳統軍事支出的基本線將「遠高於3%」，其餘資金則預計用於支援基礎建設與後勤能力。

根據北約最新數據，目前已有23國預計今年夏天達到2%支出門檻。儘管如此，目前尚無國家達到5%。其中波蘭支出比率領先，約占GDP的4.7%

除此之外，烏克蘭通訊社報導，呂特在大會上點名中國、北韓與伊朗正在協助俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

呂特表示：「我們知道，中國是俄羅斯對烏戰爭的重要協助者，向俄羅斯提供雙用途物資，並幫助其規避制裁。」他補充，北韓則透過支持俄羅斯換取大量技術，而伊朗從莫斯科獲得資金，並用於在中東地區製造混亂。

呂特指出，俄羅斯依賴中國、伊朗與北韓規避制裁，並獲取生產武器所需的零組件。

呂特強調：「這四個國家正在攜手合作，我們絕不能天真看待。」

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