影／疑被妻子推臉遭俄發言人諷「挨右鉤拳」 馬克宏否認夫妻失和

法國總統馬克宏偕第一夫人布莉姬25日晚間飛抵越南展開國是訪問，但媒體卻拍到兩人準備走出專機時，布莉姬似乎用手推了一下馬克宏的臉，愛麗榭宮淡化此事，並否認兩人發生爭執，但這隻爆紅影片仍被俄羅斯官媒與法國極右社群帳號大肆轉傳。《衛報》26日報導，馬克宏親自否認他與妻子曾發生爭執。

根據在場外媒攝影師捕捉到的畫面，馬克宏出現在專機的門口，布莉姬的手似乎推了他的臉，讓馬克宏退後了一步，然後才回過神並揮了揮手。布莉姬在機內待了一會兒，無法看見她的肢體語言，隨後與馬克宏一起走下機。

This might be fake pic.twitter.com/n0XgDSom3c — Grokstar (@Grokstar_1) May 26, 2025

馬克宏在河內對記者表示，兩人當時「只是在開玩笑，就像我們經常做的那樣」。馬克宏指出，他的其他影片過去也曾遭到誤解。他說，人們「以為我分享了一袋古柯鹼，與土耳其總統發生衝突，現在又說我和妻子有家庭糾紛。這些都不是事實，大家需要冷靜下來。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃與美國陰謀論者瓊斯（Alex Jones）日前錯誤指控馬克宏、德國總理梅爾茨以及英國首相施凱爾搭乘火車前往基輔時吸毒，並聲稱一張皺巴巴的紙巾是一袋古柯鹼。沙卡洛娃這次又借題發揮，稱馬克宏挨了一記「右勾拳」。

沙卡洛娃在Telegram的一篇嘲諷貼文中問道：「第一夫人是不是決定輕拍丈夫的臉頰為他打氣，卻沒想到力道拿捏錯了？」她又寫道：「她是不是想想幫他整理衣領，結果卻碰到了那張心愛的臉龐？」

在RT與及相關社群帳號多次播放這段影片後，沙卡洛娃又補充道：「這裡有個提示，也許那是『克里姆林宮之手』。」

馬克宏在河內對記者表示，發表這些言論的網路帳號「很眼熟」，顯示俄羅斯與法國極端分子的聯繫。他還補充道，「多位評論員今天早上還解釋說，我的外交就像一個受虐待的丈夫。」