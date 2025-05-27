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北韓警告川普挑起核戰！痛批金穹系統「把外太空變核戰場」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日於白宮橢圓辦公室宣布打造金穹飛彈防禦系統。路透
美國總統川普20日於白宮橢圓辦公室宣布打造金穹飛彈防禦系統。路透

路透引述北韓官媒朝中社27日報導，北韓外交部批評美國金穹飛彈防禦系統是「極其危險的威脅倡議」，可能將外太空變成「核戰場」。

美國總統川普20日宣布金穹飛彈防禦系統（Golden Dome），目標利用數百顆衛星組成的防禦網，搭載高階感測器與攔截器，用以擊落來自中國、伊朗、北韓或俄羅斯等國的飛彈；最終成本預估達1750億美元。分析人士指出，計畫可能面臨重大的技術與政治挑戰，且可能價格昂貴。

根據朝中社，北韓外交部轄下的美國研究所表示，「金穹是『美國優先』政策的典型產物，是自以為是、傲慢、專橫與武斷行徑的極致表現，實質上是一種外太空核戰構想。」

亞洲新聞台（CNA）報導指出，北韓表示：「美國打造新飛彈防禦系統的計畫，是引發全球核武與太空軍備競賽的根本原因，刺激核武國家的安全憂慮，並將外太空轉變為潛在的核戰場。」

中國上周也對金穹表達「嚴重關切」，並呼籲華府放棄開發這項計畫。

飛彈 金穹 美國 太空 北韓

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