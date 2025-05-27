法總統馬克宏東南亞戰略巡訪 強化區域結盟抗衡美中

法國總統馬克宏首度赴越南國是訪問，並將進行印尼、新加坡戰略巡訪，不僅向被夾在美國川普貿易戰與中國南海擴張野心之間的東南亞表明，法國自身可作為美、中之外的第三可靠選項，也強調法國拓展印太影響力、抗衡美中的決心。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日晚間抵達越南河內，今天展開他的東南亞國是訪問行程，隨後將造訪印尼與新加坡。東南亞被夾在美國、中國競爭之下，馬克宏此行便是為了彰顯法國可作為可靠的第三選項。

這是馬克宏首次正式訪問越南，也是近10年來首度有法國總統赴越南進行國是訪問。越共總書記蘇林（To Lam）與越南國家主席梁強（Luong Cuong）接待馬克宏，雙方簽下十多項協議，包括核能合作與20架空中巴士飛機採購合約。

馬克宏向梁強表示，面對「嚴重的失衡」和「權力論述或恐嚇再現」，雙方必須採取共同行動，並強調「維護基於法律的秩序，是繁榮的必要條件」。

他把法國形容為「平衡的力量」，而越南在大國博弈間向來也採取相同策略。該國謹慎地在與美國和中國的關係間保持平衡，以最大限度實現商業利益，符合其柔韌不選邊的「竹子外交」。

面對美國總統川普（Donald Trump）貿易戰與和北京的南海領土爭議，越南深受美中競爭影響。一位法國高級外交官向法新社表示，北京在南海領土主張越來越強硬，「越南確實處於南海局勢升溫的前線」。

馬克宏這次外交之行就是為了對其提出「第三道路」的建議。法媒分析，馬克宏選擇這3個具代表性的區域國家，目的在於強化貿易與戰略連結，同時重申法國在印太區域的角色。

在美中貿易衝突與國際地緣政治局勢升溫的脈絡下，馬克宏這次國是訪問顯得格外值得關注。自2018年以來，他多次出訪印度、太平洋與印度洋島國，也企圖透過這趟訪問，重申他大力推動的「印太戰略」。

馬克宏將這趟訪問形容為「戰略巡訪」。他抵達越南後在社群媒體平台X寫道，「印太地區關係到法國人一部分的未來。只有與夥伴合作，特別是這個區域的夥伴，才能應對本世紀的重大挑戰：氣候、經濟和地緣政治。因為這個地區是全球貿易的關鍵十字路口，也是創新、成長和技術的要地」。

馬克宏向美、中各釋放不同訊息。對美國，法國標榜捍衛「國際貿易規則」，而非「叢林法則」；對中國，他在出發前才向中國國家主席習近平強調「公平競爭」。

他也希望在俄烏戰爭上獲得東南亞國家支持。法媒分析，馬克宏試圖向過去長期與俄羅斯購買軍備的東南亞重申，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正透過獲得北韓支援的俄烏戰爭，為歐洲、也為亞洲帶來動盪。

在以巴衝突上，法國的立場將面臨更多挑戰，因為印尼作為全球最大穆斯林國家，曾譴責法國對於加薩的支持不如對烏克蘭堅定。

27日，馬克宏將主持召集能源產業界人士的會議，也是此行重點之一。馬克宏希望強化與東南亞的國防、創新、能源轉型等交流。法國電力集團（EDF）、戰機製造商達梭（Dassault Aviation）、空中巴士（Airbus）、海軍船舶集團（Naval Group）等集團領袖也隨行出訪，展示法國拓展戰略工業版圖野心。

接著他將啟程前往印尼，慶祝兩國建交75週年，並進行聚焦民用核能與國防的對話。近年來，兩國的國防合作不斷深化，印尼成為法國在印太地區的重要戰略夥伴，且已向法國購買42架飆風戰機（Rafale）。由於巴基斯坦宣稱在印巴戰爭中擊落飆風戰機，讓印尼對飆風性能保持信心也成為馬克宏此行的任務之一。

法國元首30日將抵達此行最終站新加坡，出席「香格里拉對話」這個亞洲最重要的安全與國防論壇。馬克宏將在香格里拉對話開幕式演說，成為歷年非該區域領袖主講的第一人。