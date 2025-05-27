傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥

一名接近哈瑪斯的巴勒斯坦官員今天告訴路透社，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯同意美國特使魏科夫所提加薩停火提議，為可能結束以哈戰爭鋪路，但有以色列官員否認此建議是美方提出。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）透過調停方接受了新提議，其中包括釋放10名以色列人質和停火70天。

這位消息人士表示：「提議內容包括分兩批釋放遭哈瑪斯扣押10名活著的以色列人質，以換取停火70天，還有（以色列）從加薩走廊（Gaza Strip）部分撤軍。」

這項提案也要求以色列釋放一些巴勒斯坦囚犯，其中包括數百名正在長期服刑的囚犯。

但一名以色列官員駁斥這項提議，還說任何負責任的政府都不會接受這樣的協議，並否認此提案內容與魏科夫（Steve Witkoff）提議相符的說法。