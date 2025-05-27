傳哈瑪斯同意美國提議加薩停火條件 以色列駁斥

中央社／ 開羅26日綜合外電報導

一名接近哈瑪斯巴勒斯坦官員今天告訴路透社，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯同意美國特使魏科夫所提加薩停火提議，為可能結束以哈戰爭鋪路，但有以色列官員否認此建議是美方提出。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）透過調停方接受了新提議，其中包括釋放10名以色列人質和停火70天。

這位消息人士表示：「提議內容包括分兩批釋放遭哈瑪斯扣押10名活著的以色列人質，以換取停火70天，還有（以色列）從加薩走廊（Gaza Strip）部分撤軍。」

這項提案也要求以色列釋放一些巴勒斯坦囚犯，其中包括數百名正在長期服刑的囚犯。

但一名以色列官員駁斥這項提議，還說任何負責任的政府都不會接受這樣的協議，並否認此提案內容與魏科夫（Steve Witkoff）提議相符的說法。

巴勒斯坦 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

無條件支持以色列？ 德國官方機構首開砲 掀輿論熱議

批組織欠缺獨立性 加薩人道基金會負責人請辭

以軍控加薩40%或77%？200萬巴人擠1/4狹地 傳美要求推遲地面行動

以色列總理控法英加3國領袖 為哈瑪斯大屠殺犯壯膽

相關新聞

美特使牽線 哈瑪斯同意加薩停火70天

以軍廿五日指稱，目標在兩個月內奪占百分之七十五的加薩走廊，作為以軍對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最新攻勢的一環。

以色列：60天控制加薩75%面積

以色列媒體報導，以色列在加薩的軍事行動目標，是在兩個月內控制這塊狹長沿海地帶的75%面積，並將大約200萬人口集中遷移至...

瞻禮日首談梵中關係 教宗：祈求大陸教徒與教廷融合

天主教宗良十四世廿五日首度談論梵蒂岡與中國大陸關係時表示，祈求大陸天主教徒能與教廷融合起來。他廿四日說，羅馬天主教會已舉...

馬克宏首訪河內 越南採購20架空巴

法國總統馬克宏廿六日在河內進行國是訪問，與越南簽多項協議，包括廿架空巴飛機採購合約。

無條件支持以色列？ 德國官方機構首開砲 掀輿論熱議

德國反猶太主義事務專員克雷恩日前公開表示，應重新討論「以色列安全是德國國家理性」這一政治承諾是否仍適用當代，引發輿論熱議...

南韓總統大選旅外公民投票率達79.5% 創歷史最高

韓聯社報導，韓國中央選舉管理委員會今天表示，經初步核實，第21屆總統選舉旅外公民投票率達79.5%，創歷史新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。