馬克宏首訪河內 越南採購20空巴

法國總統馬克宏廿六日在河內進行國是訪問，與越南簽多項協議，包括廿架空巴飛機採購合約。

路透同日報導說，法國目標對面臨美國高關稅威脅的前殖民地越南提高影響力。英國金融時報報導也提到，馬克宏將鼓吹法國及歐洲可作為遭中國大陸與美國緊張衝擊地區的另一個貿易與安全夥伴選項。

這是馬克宏自二○一七年五月擔任總統以來，首度正式訪越，也是近十年來首位國是訪問越南的法國總統。他廿六日指稱，「法國是知名、可信賴且可靠的友人；而在我們正經歷的時代，光這點就具有巨大的價值」。

越南面臨川普政府祭出的百分之四十六關稅，恐使其仰賴出口的經濟受損。在華府要求買更多美國商品的壓力下，越南已在雙邊貿易談判中做出承諾，引發歐洲各國擔心自身利益可能因此被犧牲。

馬克宏廿五日抵越南後在社群媒體Ｘ寫道，「我來這裡是為了加強彼此在關鍵領域的關係，包含國防、創新、能源轉型和文化交流」。根據路透看到的一份文件清單，法、越簽的合約涵蓋飛機採購、核能合作、鐵路、空巴的地球觀測衛星，以及賽諾菲的疫苗等。

法國曾統治越南約七十年，一九五四年輸掉在越北的奠邊府戰役後才被迫撤離。近幾十年來雙邊關係已改善，越南去年並將兩國關係提升至最高外交等級。越南是馬克宏此次六天東南亞之行的首站，接下來將訪問印尼與新加坡。