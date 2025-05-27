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美特使牽線 哈瑪斯同意加薩停火70天

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導
以軍廿六日正在以色列和加薩邊界附近集結待命，可見多輛戰車及裝甲車。（美聯社）
以軍廿六日正在以色列和加薩邊界附近集結待命，可見多輛戰車及裝甲車。（美聯社）

以軍廿五日指稱，目標在兩個月內奪占百分之七十五的加薩走廊，作為以軍對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最新攻勢的一環。

一位接近哈瑪斯的巴勒斯坦官員廿六日向路透聲稱，哈瑪斯已同意美國總統中東特使威科夫透過中間人轉交的加薩停火提案，包括分兩批釋放十名還倖存的以色列人質來交換以、哈停火七十天，還有部分以軍撤離加薩，期間將持續談判，以達成永久停火。

路透廿六日則引述加薩的媒體辦公室報導，以軍藉由地面部隊、疏散令及轟炸，迫使加薩居民撤離家園，控制範圍「已達約百分之七十七」。

華爾街日報廿五日也報導，以軍最快廿六日推出一項獲美國支持的新援助發放計畫。以色列官員表示，軍方已在南加薩建立三處設施，另一處在中加薩，將由數百個美國承包商負責向加薩的巴勒斯坦人發送物資。

屆時每個巴勒斯坦家庭必須派一名代表，每五天到其中一處設施領取援助包裹。聯合國與援助組織則拒絕參與此一計畫，理由是要求巴人穿越戰區來取得食物太危險，且違反這些組織秉持的中立原則，因為援助仍將由以方掌控。

以色列封鎖所有物資進入加薩兩個多月，造成食物、燃料與藥品嚴重短缺，才開始允許少量援助物資進入加薩。以色列總理內唐亞胡表明，新一輪攻勢將包括占領加薩和控制土地。目標是迫使哈瑪斯釋放剩餘人質、解除武裝，並使其殘存的領導高層離開加薩。

加薩的民防局說，以軍廿六日空襲加薩市，導致至少五十二人喪生，其中卅六人死於該市的「賈賈維學校」內，很多是孩童，該校在加薩戰爭爆發後，就改為避難收容所。以軍則主張校內窩藏「重要恐怖分子」。

另外，歐洲與阿拉伯國家廿五日在西班牙馬德里舉行「馬德里集團」第五次正式會談，敦促以色列停止攻勢。西班牙外長阿爾巴雷斯在會前表明，為了停止加薩戰爭，國際社會應考慮制裁以色列；人道援助必須大量、不受阻礙、保持中立地進入加薩；誰能吃飯、誰不能，不是以色列說了算。

戰爭 哈瑪斯 加薩走廊 以色列

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