以色列：60天控制加薩75%面積

以色列媒體報導，以色列在加薩的軍事行動目標，是在兩個月內控制這塊狹長沿海地帶的75%面積，並將大約200萬人口集中遷移至更狹小的地方。

另外，愛爾蘭政府將禁止與占領巴勒斯坦領土的以色列公司貿易，將是第一個採取行動阻止以色列在加薩「戰爭罪行」的歐盟國家。

根據包括《國土報》（Haaretz）在內的媒體報導，這輪進攻行動的目的在於徹底擊潰巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，或迫使哈瑪斯的領導層流亡，並促使該組織釋放在2023年10月7日攻擊以色列時所擄走的剩餘人質。

報導指出，加薩走廊總面積僅約226平方公里，按照以色列計畫，整個人口將被迫集中於僅占加薩25%土地的三塊區域，即南部的馬薩維地區、中部的難民營，以及北部的加薩市。目前，以軍已控制約40%的加薩地區。以色列在3月初曾全面封鎖人道援助，引發強烈批評，而且當時飢荒警訊頻傳。

目前援助物資已開始零星重新進入加薩地區，而一項由美國支持的新援助計畫預期最快本周啟動。然而，美聯社報導，這項計畫的負責人伍德在周日已辭職。伍德在聲明中表示，他已明白「是無法在堅守性、中立、公正與獨立這些人道原則的前提下執行這項計畫，而這些是我不會放棄的原則。」