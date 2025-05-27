瞻禮日首談梵中關係 教宗：祈求大陸教徒與教廷融合

天主教宗良十四世廿五日首度談論梵蒂岡與中國大陸關係時表示，祈求大陸天主教徒能與教廷融合起來。他廿四日說，羅馬天主教會已舉辦特別的「瞻禮日」，為在大陸的教會祈禱。梵中關係是這位新教宗面臨的最棘手外交事務之一。

前教宗本篤十六世在位時推動瞻禮日，並努力想團結估計總數達一千二百萬的大陸天主教徒。大陸天主教官方教會由國家控制，不承認教宗權威，另有地下教會，數十年來雖遭打壓，仍忠於羅馬。

良十四世說，每當瞻禮日，在大陸、全世界的教會、聖壇都辦祈禱，聲音上達上帝，象徵著與大陸天主教徒團結起來，關愛大陸教眾，還有他們與普世教會的融合。良十四世祈福時為大陸及其他各地天主教徒祈禱，祝大家能取得神恩，成為堅強、歡欣的福音見證人，即便身處試煉，也能始終推動和平和諧。

前教宗方濟各進一步推動本篤十六世的心血，雖受到爭議，依然在二○一八年批准主教任命協議。協議細節從未公布，但賦予大陸官方控制的教會對教會高層人事任命有話語權，不過方濟各堅稱，自己對最終選任的人仍擁有否決權。

良十四世必須決定是否續簽該協議。北京做過一些單方面人事任命，不待教宗同意，顯然違反協議。在祕密會議選出良十四教宗前，陸方教會動手，初步選任兩位主教，搶在官方授任前一步，此事出現僵局。

信仰通訊社報導，良十四世對香港周守仁樞機主教表示，自己曾數次拜訪大陸，終於了解中國文化及實情。周希望良十四世遵循方濟各給大陸教會的指引。