難應對非法移民 波蘭和歐洲8國聯手籲改革人權公約

波蘭與其他歐洲8國呼籲改革「歐洲人權公約」，指控現行制度限制各國遏止非法移民的能力、威脅國家安全與公共秩序。歐洲理事會秘書長布里奇（Marija PejčinovićBurić）警告，不要削弱這份公約，並讓公約成為政治化操弄。

根據波蘭網路媒體Onet報導，這份由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發起的聯合聲明22日在羅馬公開，並由9個歐盟成員國的領導人共同簽署，包括義大利、丹麥、奧地利、比利時、捷克、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭。

聲明中指出，歐洲人權法院對「歐洲人權公約」解釋過於寬鬆，導致各國在應對非法移民和國家安全威脅時受到限制。這些國家希望能夠更自由地決定是否遣返有犯罪紀錄的外國人，並建立一個無法遣返者的登記制度。

此外，他們也關注敵對國家利用移民問題進行政治操弄的情況。例如，立陶宛最近向海牙國際法院提起訴訟，指控白俄羅斯透過協助非法越境行為，對歐盟政治干預。

聯合聲明特別指出，「歐洲人權公約」訂立於1950年，背景是二戰後的人權危機，但當今歐洲所面臨的非法移民壓力及國際恐怖主義，早已和當時情勢截然不同。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）向波蘭電視新聞媒體Polsat News表示，他無意讓波蘭退出人權公約，但認同它在移民議題上「確實存在問題」。