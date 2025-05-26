無條件支持以色列？德國官方機構首開砲 掀輿論熱議

德國反猶太主義事務專員克雷恩日前公開表示，應重新討論「以色列安全是德國國家理性」這一政治承諾是否仍適用當代，引發輿論熱議，此舉也被視為德國官方對以哈衝突與國內反猶政策可能出現調整的訊號。

克雷恩（Felix Klein）24日接受法蘭克福匯報（FAZ）專訪時指出，德國必須全力維護以色列與全球猶太人的安全，但這不代表要為以色列的所有行為背書。

他批評，當前以色列尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府以飢餓手段惡化加薩人道處境的軍事策略，與以色列生存權無關，也不應該被納入德國的「國家理性」。

「國家理性」（Staatsräson）指的是德國應對以色列國家安全負起責任，此概念由前總理梅克爾（AngelaMerkel）2008年在以色列國會演說中首度提出，作為納粹大屠殺歷史責任的道德延續。雖未明文入法，但歷屆政府長年以此作為對以色列與中東政策的核心依據。

隨以哈戰爭爆發、加薩走廊平民處境引德國民間社會同情，「國家理性是否依舊合理？」引發越來越多質疑與辯論。

德國第二公共電視台（ZDF）上週公布民調顯示，高達80%的受訪者認為，若以色列軍事行動造成大量平民死傷，即不具正當性；僅12%認為相關行動合理。該比例較3月上升11個百分點，反映德國社會對以色列政策支持基礎的動搖。

縱有民意支持，克雷恩的言論仍引發政界與學界的批評。猶太裔歷史學者伍福松（Michael Wolffsohn）接受每日鏡報（Tagesspiegel）訪問時表示，克雷恩的說法形同指控過去主張以色列生存權屬於德國國家理性的政治人物是「虛偽表態」，更直言這是一場「自我揭露的災難」。

伍福松認為，克雷恩忽略了哈瑪斯（Hamas）在戰爭中將平民當作盾牌，才是造成人道災難的主因。伍福松強調，若哈瑪斯釋放人質並停火，國際社會將願意協助巴勒斯坦重建。

明鏡週刊（Der Spiegel）這兩天也就「國家理性」開放讀者辯論區，吸引大量留言。支持克雷恩者認為，德國固然對猶太人負有歷史責任，但也應正視巴勒斯坦人的人權與苦難；批評以色列現行政策不應被等同為反猶太主義，德國若持續對加薩人道災難保持沉默，恐失去在人權與國際法上的道德立場。

反對者則主張，以色列軍事行動為自我防衛，不應因應對哈瑪斯恐怖攻擊而受到道德審判，部分留言強調，德國與以色列的特殊歷史關係不容質疑，德國應更堅定站在以色列一方。

對於克雷恩的言論造成的輿論風波，在梅克爾與蕭茲（Olaf Scholz）時代擔任外交事務要職的前德國聯邦外委會主席羅思（Michael Roth），在社群平台Bluesky表示，雖不總是與克雷恩意見一致，但認同他是「以色列真正的朋友，也是對抗反猶太主義的堅定鬥士。」

羅思指出，「國家理性」早已不再是德國社會對以色列與猶太人的共識性承諾，反而更常被用來保護德國自身形象。

他直言，許多德國人只有在猶太人「沉默、年邁或逝世」時，才展現所謂的同理心。呼籲德國社會內部的挺以人士應該團結，將精力投注於對抗那些只會發表政治正確言論、卻缺乏實際行動的空談者。

克雷恩出身職業外交體系，長年處理猶太事務，2018年起擔任德國首任聯邦「反猶太主義事務專員」，設職於聯邦內政部，原意在加強對猶太社群的保護、打擊反猶言行，被視為德國對以色列安全承諾的體現之一。

如今由他公開呼籲重新檢視「國家理性」的內涵，不僅打破過去德國政府對此議題的沉默，也被視為官方體系內，以哈衝突的外交立場與對國內反猶政策方針可能出現鬆動的訊號。